Florin Cîţu confirmă: UE a declanşat procedura de deficit excesiv împotriva României

”Începe procedura de deficit excesiv împotriva României. Este foarte bine să știți această informație oficial de la ministrul de Finanțe al României. Am negociat cu CE în ultimele 3 luni și toate condițiile au fost acceptate. România are un plan de reducere a deficitului. Așa cum am promis, facem lucruri bune pentru România”, a anunțat Florin Cîțu.

Comisia Europeană (CE) a anunţat că a adoptat un raport privind România, care analizează în ce măsură ţara respectă criteriul deficitului bugetar prevăzut de Tratatul de la Maastricht. Deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este justificată, potrivit raportului. Raportul Comisiei Europene (CE), prin care este justificată procedura de deficit excesiv, se referă la evoluţia din 2019, iar guvernele PSD au ignorat avertismentele legate de această problemă, în timp ce actualul Guvern va lua măsuri de scădere a deficitului, a declarat vineri, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat anul 2019 cu un deficit de 48,3 miliarde lei (10,18 miliarde euro), 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste ţinta de 3% agreată cu Uniunea Europeană (UE).

România, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat în faţa UE să respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. În cazul depăşirii acestei ţinte, Comisia Europeană poate declanşa, în cazul României, procedura de deficit excesiv.

"Raportul urmăreşte adoptarea de către România a unei strategii bugetare pentru perioada 2020-2022, care se estimează că va duce la un deficit public ce depăşeşte valoarea de referinţă de 3 % prevăzută de tratat pentru anii 2019, 2020 şi 2021", a transmis Comisia Europeană.

Din raport rezultă că România nu respectă criteriul deficitului definit în tratat şi că deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este, prin urmare, justificată. Etapa imediat următoare este formularea de către Comitetul Economic şi Financiar a unui aviz cu privire la raport, în următoarele două săptămâni.