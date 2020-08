Florin Cîţu, invitaţie oficială pentru Marcel Ciolacu: Să vină la Minister să-i explic situaţia din România. Dăm noi cafeaua

"Suntem inca in stare de alerta si au depus aceasta motiune, desi este in afara sesiunii Parlamentului. Sunt aceiasi oameni care au pus conditii la prelungirea starii de urgenta, la prelungirea stării de alertă, aceiasi oameni pe care i-am numit criminali atunci.

Criza din sanatate nu s-a rezolvat, criza economică s-ar putea sa mai continue. In acest moment s-au gasit sa arunce tara in aer. Dobânzile şi discuţiile pe care le-am avut în ultimele zile nu mai sunt despre pensii şi salarii, sunt despre ce se întâmplă cu Guvernul. Investitorii străini se uită să vadă ce se întâmplă dacă un guvern pică. În toată Europa, suntem singura ţară care are astăzi astfel de probleme", a spus Florin Cîţu la Realitatea Plus.

Ministrul Finanţelor l-a invitat pe Marcel Ciolacu să vina la Minister ca să-i explice exact care este situaţia României.

"Îi propun domnului Ciolacu sa vina cu cele trei garnituri de specialişti la Ministerul Finanţelor Publice sa-i explic si sa-i arat exact situaţia din Romania, dam noi cafeaua. Dacă înteleg ce spun, vor retrage motiunea. E o invitatie oficială.

Am facut un efort pentru a creste pensiile si alocatiile. Domnul Ciolacu sa-mi gaseasca o alta tara care a facut asta anul acesta", a spus Florin Cîţu la Realitatea Plus.

Reamintim că Guvernul a reclamat la Curtea Constituţională moţiunea de cenzură iniţiată de PSD. Şefului Cancelariei Primului-Ministru, Ionel Dancă, acuză PSD că a încălcat Constituţia, că scopul depunerii moţiunii de cenzură este de a crea haos, şi le-a cerut social-democraţilor să amâne votul până după pronunţarea CCR.

Curtea Constituţională a României a stabilit data de 1 septembrie ca termen de transmitere a punctelor de vedere de la Guvern şi Parlament privind existenţa unui conflict juridic, urmare a depunerii moţiunii de cenzură în sesiune extraordinară, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.