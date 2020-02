Florin Cîţu, premier desemnat. Gabriela Firea a izbucnit: "Ne îndreptăm victorios către anticipate"

"Cam în acest fel s-a pus problema: să îl scoatem în faţă, în mod evident ca parlamentarii să aibă toate motivele să voteze împotriva dumnealui. Prin urmare, clar, să pice şi acest guvern propus şi, clar, să ne îndreptăm victorios către anticipate. Ne îndreptăm cu paşi vertiginoşi către anticipate, pentru că asta e prioritatea României în acest moment. Nu coronavirus, nu să facem rost de bani pentru spitalele regionale, pentru autostrăzi, să terminăm Centura Capitalei, să terminăm metroul, să facem Centura verde. Pentru acestea nu sunt bani şi acestea nu sunt priorităţi. Priorităţile sunt să stăm toată ziua în campanie electorală şi în alegeri", a spus Gabriela Firea, răspunzând unei întrebări din partea presei la Primăria Capitalei.

În acest sens, a făcut referire şi la o glumă pe care o postase cu o zi în urmă pe Facebook, cu referire la propunerea lui Cîţu pentru funcţia de prim-ministru.

"Am fost la consultările de la Palatul Cotroceni. Am spus punctul nostru de vedere, că ne dorim stabilitate în ţară, un guvern responsabil, condus de oameni pregătiţi profesional, oneşti şi care să facă lucruri bune pentru cetăţeni. Asta ne dorim noi. Şi, ca rezultat, seara, la ora 20,00, s-a anunţat propunerea ca actualul ministru demis de Finanţe să preia nu doar finanţele ţării, pe care am văzut cum le-a condus, cu împrumuturi de zece miliarde de euro în trei luni, ci să preia întreaga ţară. Şi ştiind reacţiile tuturor, inclusiv ale unor colegi de-ai lui de partid, inclusiv ale fostei opoziţii, am spus acel banc cu badea Gheorghe. Nu vi s-a părut corect? A dus o mârţoagă la târg şi veneau potenţialii cumpărători. 'La ce e bun bade acest cal vai de capul lui, jegărit? De tracţiune e bun?' 'Nu e bun'. 'De călărit e bun?' 'Nu e bun'. 'Păi, de ce l-ai adus aici?' 'Să îl fac de râs'. Aşa şi noi", a afirmat Firea.