Florin Cîţu: România are cea mai mică creştere a deficitului bugetar faţă de estimarea iniţială

"Am promis o politică fiscală prudentă, responsabilă şi neinflaţionistă pe termen lung. Am reuşit până acum. Criza economică a însemnat cheltuieli mai mari de la buget pentru toate ţările. Toate deficitele bugetare au explodat. Totuşi, România are cea mai mică creştere a deficitului bugetar faţă de estimarea iniţială", susţine Florin Cîţu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a enumerat "beneficiile pentru toţi românii ale politicii fiscale prudente" pe care a implementat-o, între care cel mai mic necesar al împrumuturilor pentru a acoperi deficitul bugetar. "Polonia de exemplu trebuie să împrumute în plus în 2020 9.3% din PIB. Este enorm", spune Cîţu.

Ministrul de Finanţe adaugă că va avea spaţiu de manevră mai mare în 2021 dacă această criză economică şi de sănătate se prelungeşte, menţionând şi presiunea mai mică pe dobânzile şi veniturile bugetare viitoare (presiune mai mica asupra finanţelor generaţiilor viitoare), presiunea redusă pe creşterea preţurilor în viitor şi efectul redus al eliminării sectorului privat prin intervenţia prea mare a statului în economie.

"Dar cel mai important lucru este să reuşim, cu un efort bugetar mult mai mic decât restul ţărilor din UE, revenirea economică din trimestrul III şi evitarea recesiuniii tehnice. A fost obiectivul meu din primul moment şi vă spun că reuşim", încheie Cîţu.