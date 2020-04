Florin Cîţu: "România va ieşi din această criză cu o structură a economiei modificată, dar mai eficientă şi mai competitivă"

"Execuţia bugetară demonstrează că am acţionat corect şi la timp! Economia României îşi va reveni, pentru că am luat din primul moment măsuri care să susţină capacitatea de producţie în economie. La primele semne ale crizei am luat măsuri prin care am susţinut capitalul, economia privată. Dacă nu luam aceste măsuri, nu am fi avut pe ce să ne bazăm după ce treceam de criza de sănătate. (...) România va ieşi din această criză cu o structură a economiei, privată şi de stat, modificată, dar mai eficientă şi mai competitivă", a scris Cîţu, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, execuţia bugetară pentru luna martie arată că s-a acţionat la timp pentru susţinerea economiei, fiind injectaţi bani în economie "imediat", respectiv 7,7 miliarde lei rămaşi în economie prin amânarea plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada stării de urgenţă, 3,17 miliarde lei restituirile suplimentare de TVA, un miliard de lei creşterea cheltuielilor de investiţii şi un miliard de lei avansurile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic.

"Aceste măsuri s-au dovedit vitale pentru supravieţuirea economiei. Au urmat şomajul tehnic, amânarea ratelor la bănci şi IMM Invest. Datele execuţiei bugetare pentru aprilie vor arăta că am avut un plan de salvare şi mai ales vor arăta că planul a funcţionat. Nu ne oprim aici!", a precizat ministrul Finanţelor pe reţeaua de socializare.

Execuţia bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 18,06 miliarde de lei (1,67% din PIB), conform unui comunicat al Ministerului Finanţelor.

În luna martie a acestui an, veniturile bugetare au scăzut cu 25,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ca urmare a facilităţilor fiscale acordate pentru susţinerea economiei în contextul instituirii stării de urgenţă. În ansamblu, în primele trei luni, veniturile bugetare s-au redus cu 3,3%, cele mai semnificative scăderi fiind consemnate în cazul încasărilor din impozitul pe profit (minus 32%) şi TVA (minus 19,4%).

Pe de altă parte, cheltuielile s-au majorat cu 12,7%, cele mai semnificative creşteri fiind consemnate în cazul cheltuielilor cu bunuri şi servicii (plus 17,4%), şi cu asistenţa socială (plus 17%).

"Creşterea deficitului bugetar aferent primului trimestru al anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată în principal de evoluţia nefavorabilă a încasărilor bugetare în luna martie ca urmare a amânării plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada stării de urgenţă (7,7 miliarde de lei) şi de restituirile suplimentare de TVA de 3,17 miliarde de lei pentru susţinerea lichidităţii în sectorul privat. De asemenea, pe partea de cheltuieli, creşterea cheltuielilor de investiţii cu aproximativ 1,0 miliard de lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi avansurile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic în sumă de aproximativ 1,0 miliard lei au contribuit la majorarea deficitului", se menţiona în comunicatul MFP, dat luni publicităţii.

