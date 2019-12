Florin Cîţu: Sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament, să-l dezbat în comisii. Asumarea răspunderii, o decizie a premierului

"Eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament, să-l dezbat în comisii, să argumentez fiecare linie de buget. Veţi vedea un alt gen de ministru. Am intrat în toate detaliile bugetului, ştiu fiecare capitol, pe ministere, şi sunt acolo pregătit să argumentez fiecare capitol. Deci, eu sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament şi să explic de ce această variantă de buget este cea mai bună pentru România. Eu mă pregătesc să fiu în Parlament la dezbaterile pe buget. Vineri (6 decembrie 2019, n.r.) am aprobat deja limitele pe fiecare minister. Termenul pe care mi l-am propus (pentru aducerea bugetului în Parlament, n.r.) este de 15-20 decembrie, în acea săptămână. Sper să pot să mă ţin în continuare de el, dar va fi înainte de sărbătorile de iarnă, cu siguranţă. Când am venit eu, bugetul era construit pe un Guvern cu 24 de ministere şi celelalte agenţii. A trebuit să schimbăm puţin lucrurile. Pe partea mea, liniile şi limitele pe ministere sunt date. Acum, ministerele trebuie să se încadreze în ceea ce am cerut eu", a explicat Florin Cîţu, la RFI.

Întrebat dacă se ia în calcul şi varianta asumării răspunderii pe buget de către Guvern, ministrul a răspuns: "Nu ştiu, aici este decizia premierului (...) Eu nu am discutat despre aşa ceva".



Totodată, ministrul Finanţelor a subliniat că, pentru acest an, se încearcă salvarea situaţiei "cât de cât în ultimele zile, dacă se poate".

"Eu încerc pe toate căile să avem o execuție mult mai bună de această estimare. Încerc și ați văzut că și premierul le-a spus miniștrilor la începutul ședinței de Guvern vineri să reducă cheltuielile care nu sunt necesare în acest moment, să facă economii, pentru că de multe ori sunt și estimări la sfârșit de an. Sper să avem o execuție mai bună, dar nu pe partea de reduceri de cheltuieli, că acolo cred că va fi greu, dar pe partea de colectare mai bună, câteva discuții cu cei de la ANAF și s-ar putea să avem câteva surprize plăcute”, a mai spus Cîţu.

Întrebat care este ținta de deficit bugetar pentru acest an, ministrul Finanţelor a răspuns: "Cât mai aproape de 4%. Va fi foarte greu să mergem sub 4%, dar cât mai aproape de 4%".