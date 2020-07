Florin Cîţu: Ţintim o scădere a economiei de numai 2% în acest an. Mă aştept la o îmbunătăţire a estimării Comisiei Europene

Din cauza faptului că eliminarea restricțiilor de deplasare a persoanelor are loc mai lent decât a fost estimat în previziunile CE din primăvară, impactul asupra activității economice în 2020 va fi mai semnificativ decât a fost anticipat.

"Comisia a păstrat pentru economia României aceeași prognoză din primăvară. Da, este -6%, dar este aceeași cifră, nu a înrăutățit-o. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în restul Europei, vedem că în mai toate țările aceste cifre au fost înrăutățite față de estimările din primăvară, la unele state cu aproape un punct procentual sau chiar cu mai mult. Dacă mă uit la vecini, România are o estimare de -6%, iar Ungaria de -7%. Trebuie să ne uităm la această estimare în context european. Rămân la opinia că este o estimare prea pesimistă față de ce se întâmplă în România astăzi", a spus Florin Cîţu, potrivit profit.ro.

Ministrul Finanţelor spune că așteptările mai optimiste ale Guvernului sunt justificate de evoluția bună din primul trimestru, dar și de reacția economiei la măsurile de sprijin adoptate în perioada crizei.

"Pe lângă confirmarea de la INS a creșterii economice în primul trimestru cu 2,7%, am avut o revizuire în sus a contribuției investițiilor la creșterea economică în primul trimestru, de la 0,9 la 2 puncte procentuale. În același timp, vedem iarăși o dinamică interesantă, o reducere a stocurilor. Este clar că acea creștere economică nu a fost pe stocuri, ci pe investiții. Stocurile care au fost deja făcute, au fost folosite. Mă aștept la o îmbunătățire a estimării Comisiei pentru anul acesta", a explicat Cîțu.

Guvernul a atenuat impactul negativ asupra economiei, este un alt mesaj.

"La început și eu am fost pesimist, când am văzut că trebuie să închizi economia o lună-două. Scenariile pe care le aveam în cap erau dure. dar economia a reacționat foarte bine la măsurile pe care le-am luat. În toată această perioadă am luat niște măsuri, am văzut dacă au funcționat sau nu și le-am îmbunătățit împreună cu mediul privat. Revenind la creșterea economnică, important a fost să reduc din această cădere. Nu o să fie creștere de 4%, asta știm bine, dar nici să fie scădere de 8% sau 6%. Noi estimăm -2%. Sper să ajungem acolo, la o contracție de doar 2%", a transmis ministrul.

Rectificarea bugetară aprobată în aprilie de Guvern s-a bazat pe o nouă estimare a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză care indică o contracție de 1,9% a economiei Roimâniei în 2020. deficitul bugetar ar urma să se situeze la 6,7%. Anterior, în bugetul pentru anul 2020, deficitul bugetar era prognozat la 3,6% din PIB, dar în contextul unei creșteri economice care era planificată la 4,1% din PIB. Economiștii și instituțiile financiare internaționale au estimări mai pesimiste.