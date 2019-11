Cîţu: România, condusă în ultimii ani cu două bugete, pe modelul Al Capone. Sesizăm organele penale pentru grup infracţional organizat

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa fostului ministru Eugen Teodorovici și a Comisiei Naționale de Prognoză.

"Cam tot ce am găsit aici a depăşit cele mai pesimiste aşteptări. Mai mult, am aflat că situaţia reală nu era cunoscută şi nu era anticipată nici de partenerii noştri internaţionali. Deci informaţiile care circulau nu erau cele reale. Concluzia este că, în ultimii 3 ani, economia României a fost condusă după două bugete şi aici vă spun foarte responsabil: a fost un buget, cel prezentat în Parlament şi care nu a fost asumat nici de premier nici de ministrul Finanţelor Publice, şi un al doilea buget, care avea toate informaţiile reale, un buget folosit pentru finanţarea baronilor locali şi aşa mai departe. Este exact metoda, şi nu am găsit altă comparaţie, metoda folosită de Al Capone de a avea două registre, un registru pentru fisc şi unul pentru el", a susţinut noul ministru al Finaţelor.

Florin Cîţu a mai anunţat că analizează posibilitatea sesizării organelor penale pentru acuzaţia de grup infracţional.

"Tot ce s-a întâmplat în Economie și Finanțe a fost premeditat, voi sesiza organele competente. Instrumentul prin care acești bani erau transferați către interesele de partid erau rectificările bugetare. Nu se putea face acest lucru fără aportul Comisiei naționale de statistică și prognoză. Întotdeauna Teodorovici știa că banii nu erau pentru investiții, ci pentru interese de partid. Studiem posibilitatea sesizării organelor penale în legătură cu constituirea unui grup financiar organizat în domeniul financiar", a mai susţinut Florin Cîţu.

Florin Cîţu a anunţat, cu privire la rambursările de TVA, că 1 miliard de lei a fost returnat şi că proiectul este ca până la sfârşitul anului să fie returnată toată suma - 4 miliarde de lei.

Ministrul a susţinut că după zece luni de zile există o datorie a CNAS către companii pentru plata concediilor medicale, fiind vorba despre "o gaură de 1,8 miliarde de lei".

"Preşedntele CNAS este bolnav, ironia sorţii", a remarcat ministrul Finanţelor.

Noul ministru al Finaţelor a mai declarat că deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Internt brut, nivel care depăşeşte estimarea pentru întregul an, iar dacă nu se face nimic în următoarea lună şi jumătate deficitul bugetar va depăşi 4%,

"Deficitul la 9 luni trebuia să fie 2,28%, execuţia la 9 luni este 2,60%. Azi, vă prezint execuţia la 10 luni, exact cum mi-a predat-o domnul Teodorovici, 2,84%. Este exact ceea ce am preluat (...) Deficitul astăzi, aşa cum arată situaţia, dacă nu facem nimic, mai avem o lună şi jumătate până la finalul anului, deficitul bugetar este în jur de 4%, mai precis peste 4%", a spus Cîţu.