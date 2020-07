Florin Dumitrescu, departe de familie din cauza coronavirusului. Juratul Chefi la cuţite: "Mai am un ultim test de făcut"

Recent, celebrul Chef a vorbit pe reţelele de socializare despre cât de grea a fost această perioadă pentru el și despre cu câtă nerăbdare așteaptă se întoarcă în sânul familiei. Mai are un sigur test de făcut, iar dacă rezultatul o să fie favorabil, Florin Dumitrescu se poate întoarce acasă, fără nicio grijă.

„Ultima zi de filmare. De pe 19 mai dorm în canapeaua din mansardă, mi-am îmbrățișat fetele de două ori de atunci până astăzi, de fiecare dată în diminețile când am primit rezultatele de la testare cum că sunt negativ.

Mai am un ultim test de făcut să cobor lângă ele și să îmi reiau viața de familie. Îmi este dor de fetele mele, toate trei, de patul meu, de liniștea familiei și mă bucur că mai am atât de puțin să stau cu ele. Chiar și cele mici numără zilele până când ne vom ține din nou în brațe. A fost foarte greu astea două luni fără voi””, a spus Florin Dumitrescu.

Ultima zi de filmare. De pe 19 mai dorm în canapeaua din mansardă, mi-am îmbrățișat fetele de două ori de atunci până... Publicată de Chef Florin Dumitrescu pe Miercuri, 15 iulie 2020

Florin Dumitrescu, următorul Chef în sezonul 4 Asia Express?

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Asia Express, deşi nu au reuşit să câştige sezonul 3, au reuşit să ajungă la inimile a milioane de telespectatori.

Într-un vlog pe care l-au făcut pe contul lor de Youtube, Speak şi Ştefania au stat de vorbă cu Chef Florin Dumitrescu și au aflat că și acesta a urmărit competiția cu sufletul la gură.

Citeşte şi: Iubita lui Speak s-a aruncat de pe un bloc din SUA. Speak şi-a făcut cruce, dar a filmat momentul de bungee jumping VIDEO

Mai mult decât atât, acesta a fost momentul în care am aflat dacă Chef Florin Dumitrescu va participa în sezonul 4 Asia Express!

"Mi-e greu de fiecare dată cu refuzul ăsta. Mulți îmi spun să particip. Dar n-am cum să particip. Uite, am cărat pe scări niște chestii zilele astea și am rămas blocat de spate, nu pot să mai merg. Adică, ce Adda...La mine, am nevoie de targă la un moment dat. Nu sunt comod, dar am belele cu spatele. Doare rău”, a dezvăluit Chef Florin Dumitrescu.