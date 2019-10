Florin Pastramă, apariţie şocantă! Soţul lui Brigitte Sfăt ar fi fost bătut cu bestialitate FOTO

Florin Pastramă s-a ales cu mai multe răni, iar fața sa este tumefiată. Incidentul s-a petrecut în zona Fundeni din Capitală. În cele mai noi imagini apărute cu soțul lui Brigitte se poate observa că acesta are capul bandajat în zona frunţii. În plus, afaceristul are pantalonii ridicaţi la piciorul drept, semn că prezintă leziuni şi în acea zonă, scrie SpyNews.

Brigitte Sfăt, mărturisire cutremurătoare după ce a pierdut copilul. Cum a reacţionat Florin Pastramă

În imaginile realizate la scurt timp de la incident apare și Brigitte Sfăt. Cei doi discută pe un ton serios și par vizibil speriați. La câțiva metri distanță se ei se află mai mulți polițiști, dar și alte persoane care par agitate. Este foarte posibil chiar ca Brigitte Sfăt să fi fost cea care a sunat la 112, pentru a cere ajutorul.

Cei doi nu au oferit detalii legate de incident.