Florin Piersic dezvăluie motivul pentru care a părăsit scena mai bine de 6 LUNI. Clipe de panică pentru marele artist

Florin Piersic, 84 de ani, a petrecut ultima jumătate de an la Cluj-Napoca, acolo unde are o casă. Toată perioada a încercat să stea departe de oameni, întâlnindu-se foarte rar și scurt cu prietenii apropiați. A avut timp să citească și mai ales, să repete pentru piesa "Străini în noapte".

Actorul a urcat recent pe scena Teatrului de Vară din Cișmigiu pentru cea de-a 1.119-a reprezentație a piesei în care joacă alături de Medeea Marinescu.

Florin Piersic, izolat la domiciliu. Actorul a fost vizitat de fiul său pentru că nu vrea să iasă din casă

"Nu am făcut nimic! Am așteptat șase luni de zile, am stat cât am putut mai izolat. Am avut grijă, dar n-am putut să stau chiar foarte izolat, pentru că toată lumea m-a sunat. Trebuie să mă îngrijesc și eu, pentru că ferească Cel de Sus să mi se întâmple ceva! Sunt foarte speriat de tot ce se întâmplă, mai ales că am avut niște colegi care s-au îmbolnăvit. Doamne ajută, au scăpat, dar suntem toți foarte speriați. Și în seara aceasta, am venit așa, și cu bucurie și cu speranță. Am avut emoții pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Mi-am luat toate măsurile. Sper că nimic nu se va întâmpla cu venitul meu aici. Dar știi cum e, doar cum vrea Dumnezeu", a declarat Florin Piersic actorul pentru Click!.

Medeea Marinescu și Florin Piersic joacă de peste zece ani în piesa "Străini în noapte". Actorii urmează să urce pe scenă și la finalul lunii septembrie, pe 21-22, de data aceasta la Timișoara.