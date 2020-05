Florin Piersic îşi linişteşte fanii: Sună telefonul: "Aţi murit?". Mă odihnesc eu forţat de virus, dar nu cu floarea în gură

"Mai copii! Eu am inteles ca virusul asta ataca plamanii, nu capul! Suna telefonul ca la foc si sunt intrebat:" Dom' Florin e adevarat ca ati murit? Scrie in internet ca sa va odihniti in pace!"

Pai de odihnit, ma odihnesc eu fortat de virus, da' nu ma odihnesc cu floarea in gura! E adevarat ca in situatia asta grea pentru multi, am gasit ca e bine si frumos sa nu ies si eu pe internet sau tv sa va dau tot felul de sfaturi, ca stiti voi, fiecare, ce aveti de facut. Eu ma gandesc la voi cu speranta ca va veni sper cat mai curand ziua in care ne vom privi din nou in ochi, iar zilele astea vor ramane in urma ca un vis urat. Ma gandesc cu mare tristete la toti cei care au de suferit si va imbratisez cu toata dragostea mea pe voi, cei care va ganditi la mine. Mereu al vostru, VIU, Florin Piersic", este mesajul postat de actor pe pagina sa de Facebook.