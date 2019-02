Florin Segărceanu vrea trofeul Fed Cup. "Avem cea mai bună echipă din istoria României!"

România și-a egalat cea mai bună performanță din istorie, semifinala din 1973. Competiția se desfășura într-un format cu totul diferit în acel moment.

"Suntem incredibili de fericiți! E greu să descriem momentul. Am stat 8 ore și jumătate astăzi la sală. Cu aportul acestor fete minunate ne-am calificat. Și-au lăsat sufletul pe teren. A fost o zi grea. E greu de descris în cuvinte. E un moment istoric pentru noi. Mai în glumă, mai în serios, am zis că aducem Salatiera. Ne-am spus că îi va sta foarte bine în România. Am învins cea mai valoroasă echipă din ultimii 10 ani. Sper ca fetele să fie sănătoase și să fim pregătiți pentru meciul cu Franța. E foarte clar că avem cea mai bună echipă din istoria României", a declarat Florin Segărceanu.

