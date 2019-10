Florin Talpan dă în judecată compania EA Sports. Juristul CSA Steaua a luat foc când a văzut DETALIUL-BOMBĂ din noul joc FIFA 20

Florin Talpan este nemultumit de faptul ca FCSB figureaza in FIFA 20 ca avand palmaresul Stelei si i-a amenintat pe cei de la EA Sports ca-i va da in judecata.

Valentin Mazilu, project Managerul Electronic Arts, a explicat motivul pentru care FCSB figureaza in joc ca avand palmaresul Stelei.

"Cineva de la noi, de la departamentul legal, trebuie sa discute cu Florin Talpan. Eu m-am panicat initial cand m-a sunat, credeam ca e o farsa. Credeam ca glumeste, apoi am observat ca nu prea a fost asa. Am dat informatiile mai departe si Florin Talpan urmeaza sa fie contactat. Din cate am inteles, folosim palmaresul Stelei la FCSB pentru ca inca nu s-a dat o decizie definitiva si neatacabila legata de palmaresul echipei. Eu nu sunt in masura sa va spun mai multe detalii, dar, din cate stiu, daca decizia va fi definitiva, se va face un update la joc si totul va fi schimbat", a spus Valentin Mazilu pentru GSP.

FCSB a atacat deja hotararea prin care instanta decidea ca palmaresul apartine CSA Steaua.