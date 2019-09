Gigi Becali, ANUNŢ de ULTIMĂ ORĂ în disputa pentru numele şi marca STEAUA. Ce se întâmplă cu pacea dintre FCSB şi ARMATĂ

Gigi Becali nu este interesat de o colaborare între FCSB și CSA Steaua.

"Nu dau 3 milioane de euro, nu le dau niciun leu, nici 300.000 nu dau, pentru ce să dau? Ce nevoie am eu de ei? Pentru ce-mi trebuie mie numele? Ce produc ei, 20.000 pe an? Brandul e ăla care produce. Brandul sunt eu, brandul e FCSB! Câți bani produc ei? Brandul e Becali, mie nu-mi trebuie ei. Eu produc bani. Păi, lumea știe că FCSB e Steaua. Cei care au acum 27-28-29 de ani au crescut cu mine, eu sunt brandul. Eu am făcut performanță cu Steaua, cu FCSB", a spus Gigi Becali.

Dumitru Dragomir a declarat în urmă cu câteva zile că vrea să-l convingă pe Gigi Becali să plătească 3 milioane de euro pentru ca FCSB să recupereze de la Armată numele şi marca Steaua.