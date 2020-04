Florinel Coman, transfer de 9 MILIOANE DE EURO în plină pandemie de CORONAVIRUS. Destinaţie surpriză!

Gigi Becali a precizat condiţiile în care va accepta oferta lui Orlando City.

"Mi-au trimis o ofertă pentru Coman din America, mi-au trimis oferta oficială atunci, m-au întrebat dacă mai e valabil. Am spus că nu accept oferta lor şi am spus nişte modificări în oferta lor. Era 50-50, am făcut modificări, le-am dat lor 60, eu 40. Vreau 9 milioane de euro pe 60 la sută, aşa ofertă am făcut eu. Cinci milioane prima tranşă, două milioane, două milioane! Poate e mai bine dacă nu se face, dacă se reia fotbalul Florinel Coman va costa mai mulţi bani. Cei de la Orlando City au scăzut acum la trei ani jumate contractul, era pe patru ani. Nu o să las preţurile foarte jos, dar ce pot să iau, iau", a spus Gigi Becali la Pro X.

Gigi Becali: "La noi nu e problemă, poate să înceapă campionatul şi în mai. La noi mai subţire cu coronavirusul, că avem liturghia"

Gigi Becali a menţionat că, dintre jucătorii FCSB, Bogdan Planic a fost trecut pe şomaj tehnic, el neacceptând o reducere de salariu: "Planic l-am depus şi pe el la şomeri şi gata. Ce să fac? Dacă o să accepte o să-I completăm diferenţa după ce ia de la şomaj. Când sunt situaţii de-astea toată lumea trebuie să se înţeleagă".