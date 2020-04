FMI prognozează că rata şomajului va trece de 10% în România

FMI se aşteaptă ca economia românească să înregistreze o contracţie de 5% în 2020, urmând să îşi revină în 2021, când va înregistra un avans de 3,9%.



Noile estimări ale FMI sunt mult mai pesimiste decât cele ale Băncii Mondiale, care săptămâna trecută prognoza că România va înregistra o creştere economică de 0,3% în 2020, faţă de un avans de 3,8% cât estima în urmă cu trei luni. Banca Mondială mizează şi ea pe o revenire până la 4,4% în 2021.



Luni, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu a declarat că economia României va înregistra o revenire în formă de "V", scăderea din acest an urmând a fi compensată de o revenire în 2021. "Rămân la opinia mea că economia va avea o revenire în V. După această cădere bruscă va veni şi o revenire bruscă a economiei", a arătat Cîţu.



Ministrul Finanţelor estimează un reviriment al economiei începând din a doua jumătate a acestui an.



"Scăderea economică depinde acum de estimări. Apar mai multe estimări. Şi la noi în prima fază arată rău faţă de estimarea pe care o aveam pentru anul acesta. Faţă de creşterea economică este o scădere abruptă. Intrăm în teritoriul de recesiune dar ăsta este efectul a ceea ce se întâmplă acum. Vă spun că anul acesta o să avem un reviriment al economiei chiar începând cu iulie-august", a spus ministrul Finanţelor.



Pe de altă parte, noile previziuni ale FMI mai arată şi o creştere explozivă a ratei şomajului în România, de la 3,9% în 2019 până la 10,1% în 2020, pentru ca în 2021 să se reducă la 6%.



Totodată, FMI şi-a revizuit şi estimările privind deficitul de cont curent înregistrat de România în acest an, până la 5,5% din PIB, în condiţiile în care în toamnă prognoza un deficit de cont curent de 5,2% din PIB. Nivelul deficitului de cont curent se va reduce uşor, la 4,7% în 2021.



La nivel global, FMI estimează că, din cauza pandemiei de coronavirus, economia mondială ar urma să se contracte cu 3% în 2020, ceea ce reprezintă un declin mai grav decât cel înregistrat în perioada crizei financiare din 2008-2009. Instituţia financiară internaţională subliniază că este vorba despre o revizuire cu peste 6 puncte procentuale comparativ cu raportul WEO din luna octombrie sau cu update-ul din luna ianuarie, "o revizuire extraordinară într-o perioadă atât de scurtă de timp", subliniază FMI.



"Conform scenariului de bază, care pleacă de la ipoteza că pandemia se va reduce în a doua jumătate a lui 2020, iar măsurile de izolare vor fi eliminate treptat, economia mondială este preconizată să înregistreze un salt de 5,8% în 2021, pe măsură ce activitatea economică se normalizează", adaugă FMI.



În pofida revizuirii semnificative a previziunilor privind economia mondială, FMI avertizează că riscurile la adresa acestor prognoze sunt orientate în jos. Pandemia de coroavirus ar putea să fie mai persistentă decât se aşteaptă FMI în scenariul său de bază, iar efectele crizei sanitare asupra activităţi economice şi pieţelor financiare ar putea fi mai puternice şi mai îndelungate, ceea ce ar testa capacităţile băncilor centrale de a proteja sistemul financiar.