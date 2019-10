Articol publicat in: SciTech

Foc pe cer. A fost văzut un obiect zburător neidentificat

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un obiect zburător neidentificat, cel mai probabil un meteor, a aprins cerul deasupra nord-estului Chinei în noaptea de vineri spre sâmbătă, conform Space.com care citează media locale. Meteorul a trecut prin atmosfera terestră în jurul orei 00:16, ora Chinei, şi a transformat noaptea în zi, conform televiziunii CCTV. Fenomenul a fost vizibil foarte bine deasupra oraşului Songyuan, din provincia Jilin. Fenomenul a fost observat şi din provincia vecină Heilongjiang, potrivit Agerpres. Citeşte şi Fenomen ciudat în Barcelona: un vârtej de apă a lovit portul. Oamenii s-au speriat VIDEO



Cercetători de pe Observatorul Muntele Purpuriu, din cadrul Academiei chineze de Ştiinţe, studiază înregistrările pentru a afla care a fost natura acestui fenomen. Deocamdată nu au fost găsite urme ale unui eventual impact al unui meteorit cu solul. Acest lucru vine în sprijinul ipotezei că ar fi fost vorba de un meteor care s-a dezintegrat complet în urma frecării cu straturile atmosferice ale Pământului.



