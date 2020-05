Forbes a tăiat-o de pe lista sa de miliardari pe Kyle Jenner, pentru că şi-ar fi "umflat" decaraţiile de avere

În tweet-uri, Kyle Jenner a respins articolul, spunând că prezintă „declarații inexacte și ipoteze nedovedite". "Nu am cerut niciodată vreun titlu și nici nu am mințit ca să ajung acolo", a scris ea. „Pot numi o listă de 100 de lucruri mai importante în acest moment decât să stabilesc câți bani am".

Forbes a inclus-o în listă pe Jenner în 2019. Revista a pus ascensiunea vedetei pe seama succesului companiei sale de cosmetice, fondată în 2015 și care include mărcile Kylie Cosmetics și Kylie Skin.

Jenner a anunțat anul trecut că vinde 51% din companie gigantului Coty pentru 600 de milioane de dolari. Forbes a precizat că a primit din partea contabilului familiei declarații fiscale care sugerau că firma ar fi făcut vânzări de peste 300 milioane dolari în 2016 și că a estimat vânzări de 330 milioane dolari pentru anul următor.

Dar informațiile furnizate de Coty, care este tranzacționată public, au arătat că firma lui Jenner este „semnificativ mai mică și mai puțin profitabilă", a spus Forbes. Prezentarea lui Coty către investitori în legătură cu afacerea a sugerat că firma a făcut vânzări de numai 125 de milioane de dolari în 2018. "Dacă Kylie Cosmetics a făcut 125 milioane de dolari în vânzări în 2018, cum ar fi putut să facă 307 de milioane de dolari în 2016 sau 330 de milioane de dolari în 2017?", a întrebat Forbes.

În ciuda retrogradării revistei, Jenner durează cu greu. Forbes estimează valoarea averii lui Jyle Jenner la „puțin sub 900 milioane dolari". Jurnaliștii Forbes au acuzat anterior și alți miliardari că și-au umflat declarațiile, inclusiv secretarul american al comerțului Wilbur Ross și președintele Donald Trump.

