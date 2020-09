FORMULA 1: Cursă nebună în Marele Premiu al Toscanei, nouă piloţi au abandonat VIDEO

A fost haos în Marele Premiu al Toscanei. Nu mai puţin de 9 piloţi au abandonat pe parcursul cursei. Totul a început încă din primul tur când Gasly şi Verstappen au ieşit din competiţie.

A venit apoi turul al 7-lea cu un accident teribil. Patru piloţi au fost implicaţi şi au fost nevoiţi să abandoneze. Pe final de cursă, Esteban Ocon a intrat şi el în parapet.

A fost pentru prima dată din 2016 când o cursă a fost oprită în două rânduri pentru curaţarea pistei.

Cel care a profitat a fost Lewis Hamilton, aflat la al 90-lea succes din carieră într-o cursă.

Însă pilotul zilei a fost Alexander Albon. Puştiul cu origini thailandeze a obţinut primul podium din carieră la a 30-a cursă.

Evident, totul a fost haotic cu steagurile roşii. Sincer, sunt fericit să obţin podiumul. Pentru echipa care m-a sprijinit din prima zi. Este ceva ce mi-am dorit mereu şi dintr-un motiv sau altul nu reuşeam", spune Alexander Albon, pilot Formula 1.

La cursa cu numărul 1.000 din istoria sa, Ferrari nu a obţinut mai mult decât un loc 8, prin monegascul Charles Leclerc, care a urcat pe această poziţie după ce finlandezul Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) a fost penalizat 5 secunde. Al doilea pilot al Scuderiei, germanul Sebastian Vettel, a ocupat locul 10.



Iată clasamentul cursei:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 2 h 19 min 35 sec 060/1000

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) +4.880

3. Alexander Albon (Thailanda/Red Bull) +8.064

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) +10.417

5. Sergio Perez (Mexic/Racing Point) +15.650

6. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) +18.883

7. Daniil Kviat (Rusia/Alpha Tauri) +21.756

8. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +28.345

9. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo) +29.770

10. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) +29.983

11. George Russell (Marea Britanie/Williams) +32.404

12. Romain Grosjean (Franţa/Haas) + 42.036



Au abandonat: Esteban Ocon (Franţa/Renault), Carlos Sainz Jr. (Spania/McLaren), Kevin Magnussen (Danemarca/Haas), Pierre Gasly (Franţa/AlphaTauri), Nicholas Latifi (Canada/Williams), Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo), Max Verstappen (Olanda/Red Bull), Lance Stroll (Canada/Racing Point).



În clasamentul piloţilor, Hamilton, cu 191 de puncte, este urmat de Bottas, 135 puncte, Verstappen, 110 puncte, Norris, 65 p, Albon, 63 p etc.



Mercedes a bifat duminică victoria cu numărul 100 în perioada modernă şi conduce în clasamentul constructorilor, cu 325 de puncte, având un avans de 152 de puncte faţă de a doua clasată, Red Bull. Pe locurile următoare sunt McLaren, 106 p, Racing Point, 92 p, Renault, 83 p, Ferrari, 66 p etc.

Mugello, you did not disappoint