Articol publicat in: Sport

FORMULA 1: Mercedes a câştigat titlul mondial la constructori, pentru a şasea oară la rând

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Bottas a câştigat Marele Premiu al Japoniei la Formula 1, iar Mercedes a câştigat titlul mondial la constructori, pentru a şasea oară la rând FORMULA 1. Pilotul finlandez Valtteri Bottas a câştigat, duminică, Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei, iar echipa sa, Mercedes, s-a impus în clasamentul mondial al constructorilor pentru a şasea oară la rând. Pe circuitul de la Suzuka, Bottas a fost urmat de germanul Sebastian Vettel, de la Ferrari, în timp ce trei s-a clasat coechipierul său Lewis Hamilton Pe locul patru s-a clasat thailandezul Alexander Albon, de la Red Bull, iar pe cinci spaniolul Carlos Sainz Jr. de la Red Bull. Monegascul Charles Leclerc, de la Ferrari, a fost al şaselea, în timp ce Daniel Ricciardo (Renault) a fost pe şapte, iar Pierre Gasly (Toro Rosso) pe opt. Locul 9 i-a revenit lui Sergio Perez ( Racing Point) iar pe zece s-a clasat Nico Hulkenberg (Renault). Cursa de la Suzuka s-a desfăşurat la patru ore după calificări, acestea fiind programate tot duminică, deoarece sâmbătă au fost anulate din cauza taifunului Hagibis. Cu şase titluri consecutive, Mercedes a egalat recordul deţinut de Ferrari între 1999 şi 2004. loading...

