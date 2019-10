Articol publicat in: Societate

FORMULA DE CALCUL a pensiilor se schimbă. Cât va fi cea mai mică pensie în România

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Noua lege a pensiilor prevede ca până în 2021 toate pensiile se vor majora și se vor recalcula iar legea va intra în vigoare complet. LEGEA PENSIILOR aduce multe vești bune pentru români. Regula generală și foarte importantă este că nico pensie după recalculare nu va putea fi mai mică decât cea aflată în plată adică nicio pensie nu va scădea în urma recalculării și nicio pensie nu va fi mai mică decât nivelul pensiei minime. Un alt mare avantaj este acela că nicio pensie nu va putea fi mai mică de 45% din salariul minim brut din 2021. Acum, punctul de pensie este de 1.265 de lei și conform noii legi acesta va ajuge plână in toamna anului 2012 la 1.875 de lei. Formula de calcul al punctului de pensie se schimbă și modul în care va fi folosit se modifică. Rămâne de văzut acum ce se va întâmpla cu acordarea în avans a unor majorări dat fiind că la ora actuală guvernul trece prin transformări majore președintele Klaus Iohannis trebuind în această săptămână să desemneze un nou premier. loading...

