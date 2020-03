FOTOGRAFIA ZILEI. Dragoste în vremea coronavirusului

PANDEMIE CORONAVIRUS. Aflat în carantină după ce a fost depistat pozitiv, Garay și-a "sărutat" soția prin geamul casei, în timp ce aceasta se afla în exterior. Garay a fost primul fotbalist din La Liga care a fost declarat oficial ca fiind infectat cu Covid-19.

Tamara Gorro a transmis ulterior un mesaj public: "Ezequiel a fost depistat pozitiv, iar logic ar fi să fiu și eu infectată, având în vedere că am stat împreună. Trebuie să nu intrăm în panică.

Eu acum mă simt bine, și el se simte bine, astfel că acum trebuie să acordăm prioritate oamenilor care chiar se află în stare gravă. Cu mult calm și multă răbdare putem învinge virusul", a spus Tamara Gorro, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Garay a dorit să intervină tocmai pentru a-i face pe oameni că nu e cazul să fie panicați mai mult decît este cazul.

"Este clar că am început 2020 într-un mod rău! Am fost testat și s-a dovedit că am coronavirus! Mă simt foarte bine iar acum nu trebuie decât să ascult de sfatul autorităților, adică să mă autoizolez pentru o perioadă”, a punctat Garay, pe Instagram.