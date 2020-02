Fost prim ministru al României: "Guvernul nu are cum să cadă în cap, că nu are"

Secretarul Camerei Deputaților, Olguța Vasilescu, a anunțat rezultatul votului pe moțiunea de cenzură.

Nu au fost voturi anulate și nici abțineri.

Pentru ca moţiunea de cenzură să treacă erau necesare 233 de voturi, astfel că moţiunea a fost adoptată.

Printre primele reacţii a venit şi cea a europarlamentarului Mihai Tudose, fost prim ministru PSD.

"Ludovic Orban, după demiterea guvernului lui: guvernul cade în picioare! Evident că are dreptate... Nu are cum să cadă în cap. Că nu are...

Vai de picioare...", a postat Tudoase pe pagina sa de Facebook.