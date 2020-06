Fosta noră a lui Sile Cămătaru, în război cu POLIŢIA. A fost citată într-un dosar al DIICOT: acuzaţii GRAVE!

Andreea Duță a încălcat legea acum doi ani şi a făcut contestaţie, dar la tribunal lucrurile nu au stat cum și-a dorit ea: judecătorii i-au respins cererea, pe motiv că aceasta a fost introdusă prea târziu, scrie SpyNews.

Sile Cămătaru vorbeşte cu familia pe Skype, din celula în care este închis de peste doi ani

Înainte de acest proces, Andreea Duță a fost citată ca martor într-un dosar instrumentat de DIICOT Dâmbovița, în care peste 20 de interlopi au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și de proxenetism. Proxeneții au făcut zeci de victime, iar pentru a-i putea trimite în judecată, procurorii au discutat cu zeci de martori, printre care și Andreea Duță.

Rebecca, fiica lui Sile Cămătaru, ultima aroganţă cu care a înnebunit internetul. Cum s-a pozat tânăra şi ce a scris

Despărţită de fiul lui Sile Cămătaru încă de la începutul anului 2019, Andreea Duță a deschis proces de divorț abia după nouă luni. Cererea a fost admisă încă de la al doilea termen, iar tânăra a revenit la numele anterior.

"Am hotărât, de ceva timp, împreună cu soţul meu, Dani Balint, să mergem pe drumuri separate. Suntem decişi să păstrăm o relaţie de prietenie, civilizată, ca între doi oameni maturi care nu se feresc să recunoască atunci când au greşit. Motivele acestei decizii ne privesc doar pe noi doi şi nu dorim ca acestea să formeze obiectul unor speculaţii. Am fost tot timpul extrem de discretă, am încercat în permanenţă să îmi protejez viaţa privată! Scopul acestui mesaj este de a vă ruga să încetaţi cu mesaje ce au ca subiect în rol principal pe «viitorul fost soţ»! Doresc să rup orice legătură cu trecutul meu şi să îmi canalizez toata energia şi timpul asupra viitorului meu ce nu îl va mai include niciodată pe Dani!", a anunţat, în ianuarie 2019, Andreea Duţă.