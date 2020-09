Fostul ministru al Educaţiei, Mircea Miclea: "Trebuie să facem aceste reforme repede pentru că am pierdut deja 10 ani de zile"

”Cu o platformă de e-learning, și elevul dintr-un sat amărât poate avea acces la orele predate de cei mai buni profesori din țară și le poate accesa de pe un telefon. Atunci putem vorbi de o egalitate de șanse. Deocamdată, totul e invers, cei care sunt în față merg și mai în față, iar cei care sunt în spate pierd și mai mult. Trebuie să facem aceste reforme repede pentru că am pierdut deja 10 ani de zile”, a declarat Miclea la Digi24.

Mircea Miclea îşi cere scuze faţă de Klaus Iohannis

După ce a fost supus unei presiuni mediatice, Mircea Miclea s-a văzut nevoit într-un final să-şi ceară scuze preşedintelui Klaus Iohannis. Chiar şi aşa, deşi în înregistrările publicate de RomâniaTV.net se aude clar că ştie că vorbeşte cu un jurnalist România TV, fostul ministru al Educaţiei a continuat să nege interviul pe care l-a acordat.

Ca urmare a faptului că fostul ministru al Educaţiei Mircea Miclea a negat că a acordat un interviu pentru RomaniaTV.net şi a acuzat redacţia RomaniaTV.net că a publicat "o însăilare de înregistrări on the record și off the record pe care probabil le-au găsit pe internet și care au fost scoase din context", am decis să facem publică înregistrarea interviului acordat de Mircea Miclea pentru România TV.

În înregistrările publicate pe RomâniaTV.net, Mircea Miclea poate fi auzit spunând "Președintele e un tâmpit. E un dobitoc. Ce să mai vorbesc… Vai de viața lui! A stat cinci ani de zile… Deci, nu, să lăsăm deoparte această temă".