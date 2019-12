Fostul ministru al Transporturilor, răspuns dur pentru Corina Creţu: "Ipocrizie şi nepricepere! Te numeşti Corina Creţu"

"Ipocrizie/nepricepere! Te numești Corina Cretu “HABARNAM”. Atât cât am fost ministru al Transporturilor în 2017, tot atâta minte și pricepere are doamna Crețu la fonduri europene și altele.



Mai bine să spună românilor de ce a rupt cu mâna ei proiectul metroului București - Otopeni în două și a aprobat finanțarea proiectului doar până la Mall Băneasa. De ce am fost nevoiți, eu și o întreagă delagație să ne certăm pe acest proiect cu funcționarii doamnei Crețu, ea lăsându-ne singuri în birou pentru că a plecat la fumat. Iar eu am martori și memorie că ea era comisar în 2018.

Eu nu fac SF-uri pe vorbe și ochi frumoși. Am făcut o analiză multicriterială, începută în mai 2018 și terminată în decembrie 2018 cu BEI-Passa, validată de Jaspers, pe care am trimis-o la Bruxelles. Constat că dna. Crețu habar nu are de acest lucru.

Am prins în proiectul de buget 2019 refacerea SF-ului pentru Iași - Tg. Mureș dar și SF + PT pentru Bacău - Brașov, singura autostradă ce va putea fi realizată între Moldova și Transilvania vreodată.



Cred că dacă nu ține minte cu cine a vorbit, nu ține minte nici ce a vorbit. Cu mine precis nu a vorbit", a scris Lucian Şova pe Facebook.







Corina Creţu, fostul european pentru Dezvoltare, relatează că în 2017 i-a spus ministrului Transporturilor Lucian Şova că sunt bani europeni pentru studiul de fezabilitate la autostrada Iaşi-Târgu Mureş, iar ministrul i-a răspuns: “Trebuie să vorbesc cu Liviu“.

Corina Creţu a declarat sâmbătă, la Iaşi, că PSD a făcut un rău imens ţării pe plan extern, iar acest lucru a dus la decredibilizarea României pe mai multe planuri.

Ea a relatat un episod petrecut în 2017, când, în calitate de comisar european, a discutat în biroul său de la Bruxelles cu ministrul de atunci al Transporturilor Lucian Şova pe tema autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş.

“La mine în birou, am martori, i-am spus că anul viitor va fi Anul Centenar, hai să facem un gest simbolic. Avem încă cinci miliarde de euro la dispoziţie pentru infrastructura de transport. Nu putem finanţa totul, dar măcar să pornim studiul de fezabilitate pentru autostrada Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni. Hai să facem un gest şi apoi din 2021 să începem construcţia în exerciţiul financiar viitor. Toată lumea a rămas şocată de răspunsul ministrului, care a spus “Nu ştiu, trebuie să vorbesc cu Liviu (Liviu Dragnea – n.r.)“. Aşa mi s-a întâmplat cu toate lucrurile. Nimeni nu a avut curajul să ia o decizie“, a declarat Corina Creţu, potrivit News.ro.