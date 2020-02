Fostul ofiţer de poliţie care a ameninţat-o pe Emilia Şercan: Am cumpărat telefonul de pe OLX

Adrian Bărbulescu le-a povestit anchetatorilor că a fost pus să cumpere un telefon de pe OLX şi cartela de la un magazin de cartier. În acest fel nu putea fi identificat.

„Marcoci Petrica-Mihail (n.r. - fostul prorector al Academiei de Poliție) mi-a spus să cumpăr telefonul de pe OLX, iar cartela de la un magazin de cartier, pentru a evita să fiu identificat.

Telefonul achizitionat in acest scop nu trebuia luat cu mine la academie, pentru a nu putea fi facuta o legatura.

De fiecare data cand ii intalneam in cadrul Academiei ma intrebau daca am achizitionat telefonul", recunoaște Bărbulescu, după cum reiese din documentul publicat de ziare.com.

Reamintim că Emilia Șercan, jurnalist PressOne și profesor la Facultatea de Jurnalism, a primit în luna aprilie un mesaj de amenințare cu moarte în contextul în care lucra la mai multe anchete legate de plagiatele unor oameni de la vârful Academiei de Poliție.

Ulterior, a ieșit la iveală că responsabil pentru mesaj este Bărbulescu, care ar fi fost instigat de doi șefi fostul rector și fostul protector de la Academia de Poliție - Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail.

Bărbulescu a fost condamnat, în prima instanță, la un an de închisoare cu amânarea pedepsei în baza unui acord de recunoaștere a faptelor, în decembrie 2019. De asemenea, instanța l-a condamnat și la muncă în folosul comunității.

Iacob și Marcoci urmează să fie judecați separat într-un alt proces sub acuzația de instigare la santaj.

Declarația lui Bărbulescu la DNA, după cum a fost publicată de Ziare.com

„Discutiile cu Iacob Adrian si Marcoci Petrica - Mihail referitoare la transmiterea de mesaje catre Emilia Sercan au inceput cu aproximatie la sfarsitul lunii martie - inceputul lunii aprilie.

Din cate imi amintesc, intr-o zi am fost chemat la biroul rectorului, iar in fata usii acestuia m-am intalnit cu Marcoci Petrica - Mihail, iar acesta mi-a spus ca in ziua urmatoare vom avea o treaba impreuna.

Ulterior, am intrat in biroul rectorului, care mi-a cerut sa iesim pe balcon si mi-a spus ca Marcoci Petrica - Mihail a avut ideea sa cumpar un telefon mobil si o cartela prepay speciala pentru a transmite comentarii negative si injuraturi pe pagina de Facebook a acesteia si pe platformele online unde erau publicate articole referitoare la ea pentru a o determina sa se opreasca din publicarea articolelor referitoare la plagiat.

Cred ca in cursul aceleiasi zile m-am intalnit din nou cu Marcoci Petrica - Mihail, care mi-a spus sa cumpar telefonul de pe OLX, iar cartela de la un magazin de cartier, pentru a evita sa fiu identificat.

Ulterior, acestea urmau sa fie folosite pentru crearea mai multor conturi fictive de e-mail si de Facebook pentru a transmite mesajele.

Telefonul achizitionat in acest scop nu trebuia luat cu mine la academie, pentru a nu putea fi facuta o legatura.

Eu am perceput ca scopul acestor demersuri era salvarea carierei universitare a lui Iacob Adrian, care era vizat de acuzatiile de plagiat, iar pierderea titlului de doctor ar fi tras imposibilitatea de a functiona in cadrul academiei.

Cred ca Marcoci Petrica - Mihail s-a implicat pentru a-l proteja pe rector, avand in vedere ca prorectorul este numit de rector, astfel incat functia lui depindea de cea a lui Iacob Adrian.

In perioada care a urmat, am avut mai multe discutii pe aceasta tema cu cei doi, practic de fiecare data cand ii intalneam in cadrul academiei ma intrebau daca am achizitionat telefonul.

A existat cel putin o situatie in care am avut o discutie in trei referitoare la achizitionarea telefonului si la transmiterea mesajelor pe holul academiei.

Marcoci Petrica - Mihail a afirmat ca suntem toti bagati in aceasta, lucru pe care eu l-am inteles implicit ca o promisiune ca ma vor ajuta sa nu fiu identificat si tras la raspundere penala.

Eu am resimtit aceste solicitari repetate de transmitere a mesajelor ca o presiune, pentru ca mi se cerea acest lucru insistent, fiind sunat de Marcoci Petrica - Mihail inclusiv in timp ce ma aflam in concediu pentru a ma intreba daca am scris ceva."