Fostul ofiţer care a ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan, condamnat la un an de închisoare cu amânarea executării

"Admite acordul de recunoastere. Stabileste inculpatului Barbulescu Gheorghe Adrian pedeapsa de 1 an inchisoare. In baza art.83 cod penal amana executarea pe un termen de supraveghere de 2 ani. In baza art.486 alin.2 cpp lasa nesolutionata actiunea civila . Ia act ca pentru solutionarea actiunii civile form de partea civila Sercan Emilia a fost investita Curtea de Apel București – Cu drept de apel", se arată în minuta şedinţei, potrivit G4Media.ro.

Separat, în alt dosar sunt judecaţi fostul rector al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, şi fostul prorector al unităţii de învăţământ Petrică Mihail Marcoci. Cei doi au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie sub acuzaţia de instigare la şantaj. Ambii au negat acuzaţiile.

Procurorii DNA au reţinut că la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2019, inculpații Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail, în calitate de rector, respectiv prorector al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza", l-au determinat pe inculpatul Bărbulescu Gheorghe Adrian să transmită unei persoane, jurnalist de investigație – persoană vătămată, mesaje de amenințare pentru a o constrânge să înceteze investigațiile jurnalistice care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul academiei, urmărind astfel eliminarea riscurilor pentru cariera lor profesională.

"Iacob Adrian și Marcoci Petrică-Mihail i-au cerut lui Bărbulescu Gheorghe Adrian, profitând de ascendentul pe care li-l dădeau relația de subordonare funcțională, diferența de vârstă și de grad profesional, precum și de recunoștința acestuia pentru că după absolvire fusese menținut în cadrul academiei, să achiziționeze mai multe aparate de telefon second hand și cartele preplătite pentru a transmite mesaje de amenințare persoanei vătămate. Concomitent, cei doi instigatori i-au promis polițistului care a trimis efectiv mesajele de amenințare că îi vor asigura protecția pentru a nu fi tras la răspundere penală și i-au adresat încurajări pentru a-i întări rezoluția infracțională pe parcursul săvârșirii faptelor", se arată în comunicatul DNA.

Solicitări similare au fost transmise de inculpați unui alt ofițer debutant din cadrul academiei, care însă nu le-a dat curs, mai precizează procurorii.