Fostul preşedinte al ANPC, Horia Constantinescu, va candida la primăria Constanţei

Horia Constantinescu a transmis o solicitare către preşedintele ANPC, solicitând să îi fie acceptată suspendarea din funcţia de comisar şef adjunct la Comisariatul Constanţa, pentru a-şi organiza camoania electorală.

"În motivarea solicitării, vă invederez următoarele: am luat decizia de a candida pentru funcţia de primar al oraşului Constanţa; în sensul celor arătate mai sus, consider că pregătirea acestui demers nu se potriveşte cu statutul de funcţionar public şi mai ales cu cea de comisar şef adjunct; acesta este un interes personal legitim şi nu trebuie dovedit cu acte, în sensul celor care vizează sănătatea, viaţa de familie etc. Odată cu stabilirea datei începerii campaniei electorale, vă rog să luaţi act şi de cererea de suspendare pentru acest motiv", scrie Constantinescu în solicitarea sa.

De asemenea, acesta a mai precizat că nu a luat o decizie privind partidul din partea căruia va candida.

