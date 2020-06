Fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraş, eliberat condiţionat

Judecatoria Sectorului 5 a admis în aprilie cererea de eliberare conditionata a lui Cristian Poteraş, dar procurorii DNA au contestat-o la Tribunalul Bucuresti.

Cristian Poteraş, fost primar al Sectorului 6 al Capitalei, a fost încarcerat în data de 22 mai 2015 după ce Curtea de Apel l-a condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, într-un dosar de abuz în serviciu.

Cristian Poteraş a fost acuzat de procurori că a eliberat titluri de proprietate pentru terenuri intravilane în Capitală, cu încălcarea legii.

În martie 2011, Cristian Poteraş, pe atunci primar al sectorului 6 şi preşedinte al Subcomisiei locale de fond funciar de pe lângă Consiliul Local al Sectorului 6 Bucureşti, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, pentru abuz în serviciu.

Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2006, Cristian Poteraş, Gheorghe Floricică, Dumitru Vultur, Moise Daniel, Boncea Petre, Cristina Popescu şi Dorina Piftor, în calitate de funcţionari publici în cadrul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti şi de membri în cadrul Subcomisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar Sector 6, nu şi-au respectat atribuţiile de serviciu referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate, ceea ce a condus la eliberarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a şase titluri de proprietate pentru suprafaţa totală de 119.647,64 mp teren intravilan situat în municipiul Bucureşti, cu o valoare de piaţă, la nivelul anului 2006, de 58.230.034 euro (205.306.570 lei).

În mod identic, a arătat DNA, în toate cele şase situaţii, prin modalitatea în care au instrumentat cererile, au formulat propunerile de validare, au procedat la punerea în posesie şi au eliberat titlurile de proprietate, inculpaţii au încălcat dispoziţii legale imperative şi metodologia de soluţionare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, astfel că au fost retrocedate terenuri cu o situaţie juridică incertă sau chiar prin încălcarea dreptului de proprietate al altor persoane.

In perioada executarii pedepsei, fostul primar a castigat 258 de zile in baza Legii recursului compensatoriu - pentru perioada in care a fost in vigoare aceasta prevedere abrogata in decembrie 2019, si 474 zile ca urmare a muncii prestate. Fostul politician a fost inchis in Penitenciarul Rahova.

Poteras a mai castigat 30 de zile deoarece a scris o lucrare stiintifica.

Ca argumente suplimentare pentru liberare conditionata, avocatul lui Poteras a explicat magistratilor de la Judecatoria Sectorului 5 ca clientul sau are deja o oferta de angajare, in cazul in care va fi eliberat, si ca va fi primit in spatiu de catre fiul sau, cu care a tinut legatura si pe mediul suport pe toata perioada incarcerarii.

Cristian Poteras mai este trimis in judecata in alte doua dosare de coruptie de catre procurorii DNA, dar acestea sunt pe rolul instantelor.

In aceasta situatie, Judecatoria Sectorului 5 considera ca scopul preventiv si educativ al pedepsei a fost atins, asa ca a apreciat ca este oportuna acordarea beneficiului liberarii conditionate.