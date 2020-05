Fostul şef al Fiscului: Trebuie tăiat din salariile bugetarilor şi impozitate afacerile bisericeşti

Printre măsurile propuse de fostul şef al Fiscului se numără tăierea salariilor bugetarilor, reducerea subvenţiilor acordate partidelor şi impozitarea afacerilor bisericii.

"Cheltuirea resurselor bugetului în Romania a devenit un exemplu de manual despre cum se risipeşte banul public fără efect multiplicator, în economie şi despre cum se finanţează o castă de îmbuibaţi. Cheltuim 2/3 din veniturile fiscale colectate pentru plata pensiilor şi salariilor angajaţilor din sistemul public. Diferenţa rămasă o alocăm pentru finanţarea de bunuri şi servicii la o puzderie de entităţi administrativ teritoriale şi servicii deconcentrate ale statului (ordonatori de credite) precum şi cu investitii risipite în mii de proiecte pentru susţinerea "electorală" a pletorei politice locale.

În acelaşi timp lucrările de mare infrastructură avansează în acelaşi ritm ca şi al unei ţări subdezvoltate din Africa subsahariană. Autostrăzi, poduri, cale ferată, amenajări hidrografice, irigaţii, infrastructură portuară, noi terminale în aeroporturi, metrou, spitale, etc.,etc. sunt lucrări subfinanţate cronic şi sufocate de o birocraţie copleşitoare", scrie Gelu Diaconu.

Iată măsurile propuse de fostul şef al Fiscului pentru redresarea bugetului de stat

"Sa inventariem câteva dintre măsurile necesare:

-reducerea la jumatate a numărului de parlamentari, agenții guvernamentale și al demnitarilor numiti politic

-reorganizarea administrativ teritorială prin reducerea numărului de unități/UAT și regionalizarea tuturor serviciilor deconcentrate ale statului

-anvelopa salarială pentru plata angajaților statului trebuie limitată ca pondere in PIB la maximum 8% in condițiile in care ponderea veniturilor fiscale este de pana la 30%

-desfiintarea PNDL o sursa de corupție și de cheltuire discreționara a banului public

-inventarierea cadrului legislativ, in principal a normelor secundare, pentru reducerea drastică a documentațiilor solicitate precum și a intervenției reprezentanților statului in aprobarea/avizarea documentelor aflate pe circuitul administrativ

-impunerea prin lege a interacțiunii digitale intre autoritățile statului și cetățean

-reducerea numărului de entități de control/audit precum și delimitarea stricta a atribuțiilor acestora. In Romania, tocmai sub pretextul apărării banului public si al combaterii coruptiei, s-a creat un MECANISM MONSTRUOS de control administrativ (atentie, nu ma refer la controlul respectării legii al organelor jurisdicționale!) care consuma resurse enorme cu rezultate minime. Fiecare controlează pe fiecare, au atribuții suprapuse, iar sefii "controlorilor" trebuie sa fie sluga unui politician!!!

Cred ca jumatate dintre entitățile statului și angajații acestora au atribuțiuni de control in loc sa LUCREZE LA DISPOZIȚIA CETĂȚEANULUI PLĂTITOR DE IMPOZITE.

-scăderea drastica a finanțării partidelor politice. Din banii publici, de la ai partide, este plătită mass-media care prezinta partizan daca nu chiar deformeaza realitatea in interesul celor care o finanțează.

-diminuarea alocațiilor bugetare pentru susținerea cultelor religioase și impozitarea veniturilor obținute de catre acestea din activități economice

Dacă lucrurile vor continua asa lăsăm moștenire generațiilor viitoare o Românie vulnerabila în fata provocărilor tot mai dese ale istoriei", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.