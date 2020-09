Fostul soţ al Ancăi Ţurcaşiu şi-a refăcut viaţa. Noul cuplu a fost fotografiat în timp ce se săruta în mall

Cristian Georgescu a fost fotografiat de CANCAN.RO, într-un mall din Bucureşti, în timp ce se flirta cu noua lui parteneră. Cei doi se înțeleg extrem de bine și nu ar fi la prima interacțiune.

Nu de puține ori, Cristian Georgescu și noua iubită s-au sărutat pătimaș în văzul tuturor. Cei doi s-au comportat asemenea unor adolescenți aflați la prima dragoste.

Anca Ţurcaşiu a anunţat divorţul

Anca Țurcașiu a mărturisit că a relația a ajuns, din păcate, la sfârșit. "Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie!

Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi ați fost alături in această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n aș fi putut!", a scris Anca Țurcașiu.