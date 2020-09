FOTO Andra a petrecut la piscină, înainte de începerea şcolii: "Să ne bucurăm de soare"

"Sa ne bucuram de soare...", a scris artista pe reţelele de socializare.

"Foarte gingașa și finuță/ Esti foarte speciala si mie dor de tine/ Esti foarte frumoasa/ Frumoasa mea! Te iubesc din toată inima! Atât de mult îmi doresc să te întâlnesc!/ Ai un zambet plin de viata/ O artista adevarata simpla si frumoasa cu o voce de aur! Te admir Andra", sunt doar câteva dintre mesajele primite la postare.

Andra dezminte zvonul că ar fi însărcinată

Andra a mărturisit că s-a îngrăşat în perioada pe care a petrecut-o în izolare, dar că s-a apucat să ţină dietă şi să facă mult sport pentru a scăpa de kilogramele în plus.

În mediul online a circulat zvonul că Andra ar fi însărcinată pentru a treia oară, însă artista i-a lămurit pe toţi că nu e cazul de această dată.

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a declarat Andra pentru libertatea.ro.

Cântăreaţa a mărturisit că obişnuieşte să gătească bunătăţi pentru prieteni şi familie şi că uneori reuşeşte cu greu să se abţină.

"În pandemie, toată lumea a pus câteva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni. La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri. Recunosc, îmi plac dulciurile. Acasă am doi copii care vor mereu ceva dulce și le gătesc, facem brioșe, mai vine o prietenă cu vreo prăjitură nouă să o încerc.

Zilnic am parte de ispite, ca să zic așa. Îmi și place, pentru copii, să avem genul acesta de prăjituri gătite în casă, să știu că sunt de bună calitate. Nu le dau dulciuri din comerț. Motiv pentru care, fiind o pofticioasă din naștere, nu mă pot abține și mai gust', a mărturisit artista pentru sursa citată.