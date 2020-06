FOTO O mireasă a fost decapitată de soţul ei, pentru că l-a părăsit la trei zile după nuntă

Din primele informaţii, tânăra de 19 ani fusese forţată să se căsătorească cu vărul ei, în vârstă de 23 de ani, care a urmărit-o timp de un an înainte de a produce "crima de onoare".

Iran International TV relatează că bărbatul s-a predat duminică seara poliţiei din Abadan, deținând în continuare un cuțit însângerat, dezvăluind că a ucis din cauza infidelități. Potrivit rapoartelor, acesta a lăsat trupul decapitat lângă râul Bahmanshir.

"O tânără mireasă a fugit de acasă cu un alt bărbat la două zile de la nuntă acum un an. Tânărul mire a căutat-o pe soția sa un an până când a găsit-o în Mashhad și s-a apropiat de ea sub pretextul că el a iertat-o", au declarat oficialii poliţiei.

Legile iraniene spun că, un bărbat își poate ucide soția fără repercusiuni dacă o prinde cu un alt bărbat. Abbas Jafari Dolatabadi, fostul judecător al provinciei Khuzestan, acolo unde a avut loc crima, spune că aceste aşa-numite "crime de onoare" sunt foarte des întâlnite în Iran.

"Obiceiul local permite ca aceste ucideri să aibă loc, iar făptuitorii acestor omoruri nu sunt în niciun caz fugari", a explicat el. "De asemenea, din păcate, crimele de onoare au loc în această provincie într-un mod foarte tragic, iar familia victimelor nu cere pedepsirea criminalului", a adăugat Abbas Jafari Dolatabadi.

Guvernul iranian aprobat recent un proiect de lege pentru protejarea minorilor împotriva unor astfel de crime, după ce s-au semnalat mai multe plângeri cu privire la uciderea adolescentei Romina Ashrafi.

Tânăra de 13 ani a fost ucisă luna trecută de propriul tată. În ciuda strigătelor de moarte, consiliul a ignorat astfel de infracțiuni care nu puteau fi prevenite prin lege. Purtătorul de cuvânt, Abassali Kadkhodaei, a declarat: "O singură lege nu poate rezolva problemele de acest fel, care au rădăcini culturale, sociale și uneori economice".