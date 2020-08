Fratele mai mic al preşedintelui Donald Trump, în stare gravă la spital

Secretarul de presă al Casei Albe, Kayleigh McEnany, a confirmat informația spitalizării fratelui mai mic al preşedintelui american și a subliniat că Donald Trump și fratele său au o relație foarte bună.

În iunie, Robert Trump a fost internat timp de o săptămână la terapie intensivă.

Robert Trump administrează holdingul imobiliar al Organizației Trump și face parte din consiliul de administraţie al ZeniMax Media. Este președintele al Trump Management, o companie în care un fond de investiții pe care îl are Donald Trump deține 25 la sută, iar restul este deținut de alți membri ai familiei Trump.

Robert Trump a fost în centrul atenţiei după ce s-a adresat justiţiei, în numele familiei Trump, pentru a opri cartea pe care a scris-o nepoata sa, Mary, „Too Much and Never Enough” (Prea mult și niciodată îndeajuns - n.r.), care aruncă o lumină nefavorabilă asupra lui Donald Trump. Familia Trump a susţinut atunci că, prin cartea sa, Mary Trump încalcă un acord de confidențialitate pe care l-ar fi semnat în momentul în care a încheiat o înțelegere financiară.