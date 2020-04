Friptura de miel la cuptor. 6 retete nelipsite de pe mesele de Pasti

Friptura de miel la cuptor

Se spala bine bucatile de carne de miel in cateva ape (apa rece), pana ramane curata apa pe ele, apoi se lasa 15 minute in apa cu otet (3 parti apa la o parte otet) cat se le acopere, pentru a scoate mirosurile neplacute, apoi se unge carnea de miel cu ulei, se presara peste ea sare, piper si cumbru dupa gust.

Se fac cate 2 sau 3 mici gaurele sub pielea fiecarei bucati de carne si se introduc 2-3 catei de usturoi, apoi se pun si rosiile si ardelul gras taiate feliute peste carne (pentru mai multa aroma si fragezime), dupa care se asaza pulpa de miel in tava cuptorului (tava acoperita cu un capac), care a fost incins bine inainte.

Se lasa la cuptor aproximativ 15-20 minute, dupa care se adauga in tava cateva linguri de apa.

Se intoarce pulpa cand pe o parte cand pe alta pentru a se rumeni uniform. Daca apa scade, se mai adauga cate putin si nu uitati, din cand in cand puneti peste carne, sosul din tava, astfel carnea se va fragezi si rumeni foarte frumos.

Dupa aproximativ 1 ora si jumatate, friptura de miel e cam gata (spre final se stropeste carnea cu 4-5 linguri de vin rosu si se mai lasa putin). Se opreste cuptorul si in sosul din tava se adauga 2-3 catei de usturoi tocati marunt, iar apoi se mai adauga peste carnea de miel cateva linguri din acest sos si se lasa sa se patrunda putin. Usturoiul acesta va definitiva aroma fripturii (pentru ca friptura de miel sa fie mai frageda se stropeste cu putin coniac).

Noi am servit aceasta friptura delicioasa cu mujdei de usturoi verde (facut cu rosii) si mamaliguta.

Pofta buna!

Pulpa de miel la cuptor

Ingrediente Pulpa de miel la cuptor

1 pulpa de miel

300 mi de vin alb

condimente:

belsug de mirodenii picant – solaris

coriandru

oregano

rosmarin

cimbru

sare

piper

usturoi uscat si verde

Mod de preparare Pulpa de miel la cuptor

Pulpa de miel a stat la baitz-ul din vin si condimente 2 zile la frigider pentru a fi carnea cat mai frageda. Apoi am mai condimentat putin pulpa, am pus-o in tava impreuna cu baitz-ul si usturoiul si am lasat-o la cuptor pentru 80 de minute. Am servit cu sos de usturoi (mujdei de usturoi, smantana, castraveti murati si marar)

Friptura de miel la cuptor cu vin si menta

Ingrediente Friptura de miel cu vin si menta

1 kg pulpa miel cu os

250 ml vin alb

250 ml apa

3-4 catei usturoi

cimbru

menta

piper

sare

