Fuego, despre cea mai mare FRICĂ. "E una dintre durerile pe care cu greu le-aş putea alina"

Fuego a vorbit despre cea mai mare frică a sa. Artristul a mărturisit pe Facebook că ar putea să treacă peste orice, însă gândul că ar putea să rămână fără persoanele dragi din viaţa lui îl înspăimântă.

"În general, nu am frici de vreun fel, dar dacă e să fac un exercițiu, mă tem foarte tare de pierderea oamenilor dragi. Cred că aceasta e una dintre durerile pe care cu greu le-aș putea alina. N-am temeri în rest. Poate doar de avion. Sunt stăpân pe mine, pe propriile mele puteri, sunt un om rațional și știu că viața are de toate în ea, și momente ascendente, și etape mai puțin fericite. Dar, oricum ar fi, nu aș schimba nimic, nici de azi, nici din trecut! Aș repeta aceleași greșeli și în prezent, aș fi la fel, pentru că n-am regrete și pentru că am ajuns aici datorită tuturor lucrurilor petrecute pe parcursul anilor! Oricum este ideal ca în viața noastră să nu ne pară rău de nimic", a scris Fuego.

