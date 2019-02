Gabriel Biriş: În ANAF nu există la nivel de execuţie voinţă de modernizare

"Prima scrisoare pe care am scris-o noi, cabinetul meu de secretar de stat, către ANAF a fost să îi somăm să ne dea informaţii ca să finalizăm normele cu AMEF-urile (aparatelor de marcat electronice fiscale n.r.) pentru că era sabotat, blocat, din interior. Voinţă în ANAF de modernizare la nivelul de execuţie nu prea e, dacă nu vine top-down, pentru că oamenii vor să-şi păstreze status quo. Au anumită formaţie, bună, rea, dar aia e. Ce au făcut alte state, apropo de informatizare. Sistemul acesta este două generaţii în spate, dar vă spun sincer când am ajuns şi am avut discuţii cu colegii să-l aducem la zi mi-am dat seama că dacă schimbam ceva întârziam tot procesul", a spus Gabriel Biriş.



El a dat ca exemplu de ţări care au reuşit să informatizeze sistemul de administrare fiscală pe Croaţia, Portugalia şi Cehia.



"Numărul de pe bonul fiscal din Cehia este dat din serverul ANAF-ului. Şi sistemul lor care nu a costat decât vreo cinci milioane de euro este conceput în aşa fel încât să poată să dea numărul bonului în maximum o zecime de secundă. Deci imediat. Ca să nu mai întârzie să stai să aştepţi. Şi nu a costat atât de mult....Înţeleg că în Croaţia şi-au recuperat investiţia în primele 12 ore", a declarat Gabriel Biriş.



De asemenea, Alex Milcev, liderul Departamentului de asistenţă fiscală şi juridică şi partener EY România, a afirmat că la nivel global există cinci niveluri de digitalizare a fiscului. România se află la primul nivel: utilizarea formularului electronic standard pentru depunerea declaraţiilor fiscale. Ultimul nivel presupune utilizarea datelor prezentate pentru a evalua impozitul fără a fi necesare formulare fiscale.