Gabriel Oprea va fi judecat pentru moartea lui Bogdan Gigină, a decis Curtea de Apel Bucureşti

Alături de Gabriel Oprea, mai sunt acuzaţi în acelaşi caz General MPM Impex SRL si Petre Mazilu, administratorul firmei care făcea lucrările pe carosabil care, nefiind semnalizate corespunzător, au dus la moartea poliţistului Bogdan Gigină.

Intr-o prima instanta, Tribunalul Bucuresti a respins, in camera preliminara, contestatiile formulate de Gabriel Oprea, societatea General MPM Impex SRL si Petre Mazilu, patron al firmei. Oprea si Petre Mazilu au contestat decizia Tribunalului la Curtea de Apel Bucuresti, care a respins, joi, contestatiile si a decis ca poate incepe procesul. Concret, judecatorii au constatat legalitatea rechiztoriului DNA si au decis ca inculpatii pot fi judecati, informează Ziare.com.

Accidentul in care a murit Bogdan Gigina (28 de ani) a avut loc in 20 octombrie 2015. El facea parte dintr-un dispozitiv de insotire a ministrului Oprea Gabriel, care preceda in trafic autoturismul in care se afla Oprea. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa catre locuinta sa.

Potrivit rechizitoriului, accidentul rutier care a determinat decesul politistului rutier Gigina Bogdan-Cosmin s-a produs ca urmare a nerespectarii, de catre fostul ministru Gabriel Oprea, de catre Petre Mazilu (administrator si unic asociat al General MPM Impex SRL) si General MPM Impex SRL, a dispozitiilor legale si a masurilor de prevedere pentru exercitarea unor activitati (insotire a ministrului de catre politisti rutieri in cazul celui dintai, respectiv activitatea de realizare a unor lucrari in carosabil in cazul celor din urma).

