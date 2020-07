Dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigină e plimbat de aproape cinci ani prin instanţe. Cum se apără Gabriel Oprea

Confruntarea finală dintre acuzare şi apărare în procedura de cameră preliminară a avut loc, joi, la Curtea de Apel Bucureşti, notează Ştirileprotv.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au ajuns la concluzia că rechizitoriul respectă rigorile, iar urmărirea penală s-a făcut în limite legale. Astfel, instanţa a dispus începerea judecăţii propriu-zise.

Hotârârea a fost contestată de Gabriel Oprea, de firma de construcţii care a efectuat lucrări în zonă, dar şi de administratorul acesteia. Este vorba despre societatea care a efectuat lucrările în zona în care în urmă cu aproape cinci ani Bogdan Gigină a căzut cu motocicleta într-o groapă şi a murit.

La acel moment, poliţistul se afla în escorta fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea.

Gabriel Oprea nu a fost prezent în instanţă

Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, nu a fost prezent în sala de judecată. Avocatul său a cerut, însă, instanţei de cameră preliminară să dispună anularea hotărârii pronunţate de Tribunalul Bucureşti, ceea ce ar duce la trimiterea dosarului înapoi la Parchet.

Gabriel Oprea susţine că nu are legătură cu accidentul în care a murit Bogdan Gigină.

"Nu mi-e ruşine. Am primit o hotărâre definitivă şi irevocabilă. A fost un accident. Nu am făcut eu groapa. Nu eu mă ocup de gropile Bucureştiului ca ministru de Interne. Eu nu candidez. Nu era viteză. Se mergea sub viteza legală. Şi eu trec la fel (pe lângă crucea ridicată la locul accidentului - n.r.). Mi-am dat demisia din toate funcţiile, m-am dus la Înalta Curte şi mi-a dat o hotărâre definitivă şi irevocabilă că sunt nevinovat. (...) Eu m-am luptat pentru drepturile militarilor şi poliţiştilor", a precizat Gabriel Oprea, în mai 2019, după ce a votat la alegerile europarlamentare din mai 2019, conform Agerpres.

Reacţia familiei lui Bogdan Gigină: "5 ani de zile fără dreptate, fără justiție!"

"O nouă zi, o nouă înfățișare, o nouă dezamăgire… 5 ani de zile fără dreptate, fără justiție! Astăzi a mai fost un termen la instanță, termen care însă nu va face dreptate acestui dosar, ci doar va stabili unde se judecă! Sunt 5 ani de când avocații inculpatului Oprea, reprezentanții părților responsabile moral și material de decesul fiului nostru, fac contestații la contestații, ca să nu se afle adevărul evident din acest dosar. Băiatul nostru a devenit un dosar, un număr, atâta tot! Un dosar de nedreptăți vechi de 5 ani! De cinci ani, domnul Oprea ne spune câit este de nevinovat, iar atunci eu vin și: Oprea, de ce nu dai voie acestui dosar să intre pe rol? Nu sunt cuvinte care să descrie ceea ce simțim și sperăm din tot sufletul să se facă dreptate într-un final, dreptatea noastră, a părinților, din păcate o face doar Dumnezeu!”, a declarat mama lui Bogdan Gigină, conform Impact.

Dosarul morţii poliţistului Bogdan Gigină stă de aproape 5 ani de zile în diferite stadii, pe la Parchet, dar mai ales la instanțe.

Cum a murit Bogdan Gigină

În seara de 20 octombrie 2015, agentul de poliţie Bogdan Gigină, în vârstă de 28 de ani, care făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului Oprea, a fost implicat într-un accident de circulaţie pe o stradă din Bucureşti. Poliţistul a suferit răni ce i-au provocat moartea.

La momentul producerii accidentului, ministrul Gabriel Oprea se deplasa către locuinţa sa.