Gabriela Cristea revine pe micile ecrane. Anunţul făcut de prezentatoarea TV: "În septembrie"

Gabriela Cristea pregătește o revenire pe micile ecrane, ce va avea loc cel mai probabil în toamnă. Vedeta a declarat că a primit o ofertă în acest sens, însă nu a vrut să dezvăluie prea multe detalii.

„Deocamdată nimeni nu poate să îți facă o ofertă concretă acum, abia au început discuțiile, pentru că încă nu se știe sub ce formă se vor relua proiectele. Eu îmi doresc un proiect mare, cu persoane care să stea în sală, cu public, și e destul de complicat.

Oamenii sunt dispuși să lucreze cu mine, am primit invitații la discuții, dar asta nu înseamnă că se concretizează ceva și oricum dacă îți spune cineva că se concretizează ceva, nu e realist.

Sunt puține proiecte care merg în momentul ăsta. Legat de revenire, cred că în septembrie. În ceea ce privește dorul, da, îmi este dor să muncesc, îmi este dor să fac și altceva în afară să mă ocup de casă și de grădinărit și trebuie să recunosc că îmi doresc ca, o dată la câteva zile, să ies și să mai fac și altceva decât să stau în casă“, a mărturisit Gabriela Cristea, potrivit click.ro.

Gabriela Cristea a ţinut o dietă drastică

Gabriela Cristea a revenit la formele de dinainte de a deveni mămică pentru a doua oară. Prezentatoarea TV a slăbit după ce a ales să facă sport şi să mănânce regulat şi sănătos pentru a reveni la silueta perfectă.

Urmăritorii prezentatoarei TV au observat faptul că aceasta a reuşit să scape de kilogramele acumultate pe perioada sarcinii şi nu au evitat să o felicite.

După prima sarcină, prezentatoarea a mărturisit faptul că a slăbit, greu şi puţin. Aceasta a ţinut o dietă bazată pe peşte şi fructe de mare, adesea pregătite la grătar. De asemenea, vedeta a înlocuit faina cu tărâţe măcinate, iar de paste, pâine sau carbohidraţi nici nu vrea să audă.

"Mănânc doar carne, pește și legume, atat. Carne pe grătar sau la cuptor, legume crude sau fierte. Cinci porții pe zi, cantități destul de mici. Mai mănânc și trei ouă pe săptămâna. De pâine, paste, carbohidrați, nici nu se pune problema.

Însă eu am o slăbiciune pentru dulciuri. Și am făcut de câteva ore, dar hiperproteice. Mai exact, în loc de făină am folosit tărâțe măcinate și am adăugat puțin îndulcitor artificial, specific diabeticilor. Am făcut și prăjituri normale, dar m-am consolat doar cu mirosul. Știu că sună ciudat, dar eu îmi hrănesc pofta de dulce doar gătind și primind feedback pozitiv din partea oamenilor", a spus Gabriela Cristea, în urmă cu ceva timp, potrivit Viva.

Gabriela Cristea a respectat meniul şi orele de masă primite de la nutriţionist şi a reuşit să slăbească şase kilograme, însă doreşte să slăbească încă pe atât pentru a arăta foarte bine.

„E mai mult un mod de viață. Astăzi am sărit peste o masă și nu trebuie să sărim peste mese. Am o prietenă care este nutriționist. Toate lucrurile care îmi plăceau în mod deosebit se aflau în planul meu alimentar.

E foarte simplu, dar trebuie să ai pe cineva care să-ți deschidă ochii. Eu mănânc 5 mese pe zi, 3 principale și 2 gustări. De dimineață trebuia să mănânc sana cu 2 biscuți de ovăz, la gustare aveam ananas. La 13.30 am avut o salată de ton.

La 4 aveam niște migdale și la ora 18.30 aveam mămăligă cu brânză. Sâmbăta și duminica mănânc mai sofisticat, am mâncat creveți. Am slăbit 6 kilograme și aș mai vrea încă pe atât. Dacă mai slăbesc încă 6 kilograme sunt foarte bine", a spus vedeta.