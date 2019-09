Gabriela Firea dă asigurări că bucureştenii nu vor rămâne fără apă caldă şi căldură

Ea a precizat, într-o conferinţă de presă, că, deşi PMB s-a confruntat în acest an cu dificultăţi financiare din cauza tăierilor bugetare, nu se va sista livrarea agentului termic.



"Vom avea în continuare apă caldă şi căldură în Bucureşti. Vom face toate eforturile necesare. În plus, în urma experienţei pe care deja o avem şi pentru că am încercat de la an la an această livrare să fie continuă şi de mai bună calitate şi să fie un confort mai mare pentru cetăţeni, ştim care sunt zonele vulnerabile, ştim unde trebuie să fie înlocuită conducta în mod prioritar (...) şi unde trebuie realizate reparaţiile urgente. Elementul de noutate e că anul acesta am demarat pe trei paliere atât reparaţii în zonele unde aveau loc cele mai dese şi mai grave avarii şi în paralel înlocuirea ţevii uzate cu ţeavă nouă, de bună calitate şi cu o tehnologie modernă", a afirmat Firea, potrivit News.ro.



Edilul Capitalei a precizat că pe aceste şantiere lucrează atât angajaţi ai RADET, cât şi ai companiilor municipale Termoenergetica, Energetica Servicii.



"De asemenea, avem un contract-cadru pe doi ani, cu posibilitatea de prelungire la patru ani ulterior, cu patru companii private, cele patru companii private lucrând în paralel cu angajaţii RADET, în paralel cu societăţile municipale pe care le-am numit mai devreme. Termoenergetica va primi şi delegarea serviciului de termoficare din partea Consiliului General. Un proces atât de amplu de reparaţii şi modernizare nu a mai avut loc niciodată în Bucureşti", a precizat primarul general.