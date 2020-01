Gabriela Firea, despre calitatea aerului din Bucureşti: Nu poţi recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani

În legătură cu informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la valorile înregistrate pentru poluanţii PM2,5 şi PM10 de către reţelele independente de măsurare a calităţii aerului, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) precizează că aceste reţele nu sunt autorizate/omologate de către Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor.



Datele oficiale de calitate a aerului, raportate anual de România către Comisia Europeană, sunt datele obţinute prin Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), constituită din staţii fixe amplasate în aglomerările şi zonele de evaluare a calităţii aerului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011. RNMCA se află în administrarea Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, iar datele obţinute sunt în prealabil validate de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA), structură aflată în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, menţionează PMB.



Primăria Capitalei reaminteşte că nu gestionează staţiile de măsurare a calităţii aerului.



Indicii de calitate la care se face referire reprezintă valori momentane înregistrate de către staţiile fixe de monitorizare, prin alte metode de măsurare decât metoda gravimetrică, fiind nevalidate, precizează PMB.



"Încă din primul an de mandat am tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte poluarea în Capitală, iar faptul că nu s-a făcut nimic în ultimii zece ani în acest sens a dus la agravarea acestei probleme. Începând din 2016, însă, am luat măsuri concrete pentru îmbunătăţirea calităţii aerului, dar nu poţi recupera în 36 de luni ce nu s-a făcut în zeci de ani!", a spus Firea.



Potrivit edilului general al Capitalei, aceiaşi consilieri generali ai PNL şi USR care s-au opus prin vot Planului Integrat de Calitate a Aerului sunt cei care deplâng în prezent soarta bucureştenilor.



"Actualul ministru al Mediului - care a descoperit acum, politic, poluarea din Bucureşti - ar trebui să-i tragă la răspundere pe consilierii PNL care au blocat nejustificat proiectele anti-poluare doar pentru că erau propuse de Gabriela Firea, dar şi pe fostul primar general interimar PNL, care, în timpul mandatului său, nu a luat nicio măsură concretă pentru protecţia mediului", a adăugat Firea.



PMB precizează că a luat, în ultimii trei ani, o serie de măsuri cu rezultate concrete pentru combaterea poluării din Bucureşti, printre care se menţionează vinieta Oxigen.



Primăria mai spune că parcul auto al STB a crescut în ultimii 3 ani şi că Municipalitatea şi-a asumat achiziţionarea a 830 de noi mijloace de transport STB, pentru care au fost alocate 474 de milioane de euro din bugetul local şi din fonduri nerambursabile.



Circulă deja în trafic 400 de autobuze noi, 130 de autobuze hibrid Mercedes Benz vor ajunge la Bucureşti în primăvara acestui an şi vor mai fi achiziţionate 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 100 de tramvaie, a precizat PMB.



Municipalitatea face referire şi la realizarea de culoare unice - prin separarea căii de rulare pentru cinci dintre liniile de tramvai cu utilizare intensă: 1, 10, 21, 41 şi 32.



Potrivit PMB, în vara lui 2016, erau 170 de intersecţii în sistemul de management inteligent al traficului din totalul de 450 de pe raza Municipiului Bucureşti, realizate în decursul a 10 ani. În prezent, sunt introduse 230 de intersecţii funcţionale în sistemul de semaforizare inteligentă. În 2019 au fost montate 600 de semafoare noi, 200 de stâlpi, 77 de camere video, peste 300 de dispozitive acustice pentru nevăzători la trecerile de pietoni semaforizate, 674 bucle inductive pentru contorizarea traficului.



PMB mai face referire la deblocarea arterelor (ridicarea maşinilor staţionate neregulamentar care blochează circulaţia ambulanţelor sau maşinilor de pompieri, accesul în spitale, şcoli, instituţii publice, al mijloacelor de transport public şi al utilajelor de deszăpezire şi de salubrizare).



Primăria aminteşte că a acordat, în perioada 2017-2019, 30.000 de vouchere pentru achiziţionarea de biciclete şi că din 2018 se derulează proiectul privind realizarea a patru trasee de piste de biciclete cu o lungime totală de 48,25 km.



Municipalitatea precizează că a iniţiat proiectul prin care s-au acordat 4.194 dintre cele 5.000 de eco-vouchere de câte 9.000 lei fiecare, disponibile în programul pentru eliminarea din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare.



PMB a amintit şi de proiectul pilot al autobuzului şcolar.



Consilierul general al USR Octavian Berceanu a postat, duminică, pe Facebook, o scrisoare deschisă adresată ministrului Mediului, în care afirmă că măsurătorile parametrilor calităţii aerului respirat din Sydney şi Bucureşti au "valori comparabile".