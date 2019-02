Gabriela Firea, despre candidatura la prezidenţiale: M-aş duce să-l contracandidez pe Dragnea oriunde se va duce el să candideze

"Nu am apucat sa ma gandesc , am fost si in spital, inca sunt sub tratament, nu mi-am revenit suficient, dar sunt nevoita sa lupt pentru bucuresteni si sa le spun adevarul. Nu m-am gandit sa ii parasesc pe bucuresteni, sa plec de la PMB, dar imi vine sa multe ori sa spun ca m-as duce sa il contracandidez pe Liviu Dragnea oriunde s-ar duce sa candideze. Asta la suparare. Deocamdata vreau sa imi termin cu bine problemele de la Capitala. Cred ca este prematur, a punctat Gabriela Firea la România TV.

Despre proiectul de buget

Gabriela Firea sustine ca va contesta proiectul de buget pe toate caile, inclusiv in Contencios si la CCR, mentionand că incalca mai multe legi, printre care legea fundamentala a tarii.



„Dacă rămâne în această formă bugetul de stat și domnul Dragnea nu înțelege să nu-i pedepsească pe bucureșteni și să nu mai demonstreze că îi urăște, noi vom contesta și la Curtea Constituțională, și la Consiliul legislativ și la Contencios , pe toate căile acest proiect pentru că încalcă multe legi. În primul rând, Constituția. (...) Nu poate domnul Dragnea, obligând Ministerul de Finanțe, să modifice bugetul din condei și să încalce Constituția și legea administrației și legea toate serviciilor sociale și pe de o parte legea finanțelor publice locale, prin legea bugetului”, a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea anunțat, sambata seara, ca daca nu va mai fi sustinuta de partid la urmatoarele alegeri locale si va intentiona sa candideze o va face ca independent.



"Dacă la anul la conducerea partidului va fi tot Liviu Dragnea si va avea alt candidat la Primăria Capitalei iar eu voi decide sa candidez, o pot face si independent", a declarat Gabriela Firea la România TV.

“Eu nu plec la nicio formaţiune politică. Sunt membru PSD. Probabil că mă vor da afară, pentru că oamenii care vorbesc lucruri adevărate s-a văzut că nu prea sunt apreciaţi. Eu mai sper până în ultimul moment că totuşi şi colegii mei îşi vor da seama că domnul Dragnea face atât de mult rău nu doar ţării, cât şi partidului. PSD poate fi salvat pentru că are şi oamenii integri, are şi oameni serioşi, generoşi faţă de români, are oameni solidari cu problemele românilor, nu sunt doar oameni care vor să salveze propria situaţie şi propria piele. Nu sunt un traseist şi nu voi pleca la un alt partid”, a spus Firea.