Gabriela Firea, despre candidatura lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei: "Nu mi se pare nici hilar, nici neobişnuit"

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care candidează din partea PSD pentru un nou mandat, a declarat că Traian Băsescu "este un contracandidat", iar ea nu îl subestimează pe niciunul dintre contracandidaţi.

Făcând referire la faptul că Traian Băsescu are un verdict de colaborator al Securității, Firea a spus că această situaţia nu i se pare că ar contrabalansa negativ situaţia ei.

”E normală (candidatura - n.red.), orice persoană are dreptul să candideze. Dacă consideră că are ce să spună, de ce nu? Am înțeles, din declarațiile lui, că are dreptul să candideze pentru că verdictul de colaborare cu Securitatea nu este definitiv, că l-a contestat în instanță. Nu mi se pare ceva hilar. Nu mi se pare nici neobișnuit și nici nu mi se pare că ar contrabalansa negativ situația mea.

Este un contracandidat și nu subestimez niciun contracandidat. Fiecare candidat are ceva de spus. Eu nu văd ceva paradoxal în această candidatură. Nu știu și nici nu mă interesează de ce candidează Traian Băsescu”, a declarat Gabriela Firea, marți seara, la TVR 1, în emisiunea ”România9”, realizată de Ionuț Cristache.

Citeşte şi Traian Băsescu, avertisment pentru Nicuşor Dan. "Mărimea partidelor îi legitimează pe unii să fie mai optimişti"