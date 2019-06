Gabriela Firea, despre cazul fetiţei Sorina: Cel mai grav mi se pare să scoţi cu procuror un copil din familia în care a crescut

"Cazul fetitei Sorina, de aproape 9 ani, smulsa cu forta din familia care a crescut-o de la 1 an, se agraveaza. Mi se pare incredibil cum cei care pana acum cereau anchete peste anchete, pedepsirea celor vinovati si, eventual, schimbarea legilor care au dus la un abuz, acum au intors discursul dupa cum s-a dat comanda pe unitate si se prevaleaza de aceleasi legi, reguli, cutume, pe care mai ieri le condamnau, facand apel la umanitate! Omul face legile, nu invers!



Cel mai grav mi se pare sa scoti cu executor/procuror/politisti un copil din familia in care a crescut. Cum am ajuns aici, ca societate?



Mi se pare iar grav sa condamni familia care a crescut-o, ca a luat-o spre ingrijire pentru bani. Statul a decis, si toata lumea a aplaudat, eliminarea pe cat posibil a ideii de orfelinat si preluarea copiilor orfani/abandonati de catre asistenti maternali. Platiti, fireste, pentru ingrijirea acelui copil. Sau a mai multora, dupa caz. Trebuie sa ai calitati umane, pentru a-ti dedica viata copiilor!



Mi se pare, de asemenea, grav ce citesc in diferite comentarii ca asistentii maternali sunt... “functionari”! Cum funcionari? Nu sunt niciun fel de “functionari”, chiar daca au un contract cu o directie de asistenta sociala.



Sunt familii care iau un copil sau doi acasa, de care sa aiba grija, pe bani putini - comparativ cu multitudinea nevoilor -, oferind, in schimb, ce au mai pretios : dragoste, grija, timp.



Poate unii parinti naturali nu sunt, de multe ori, atat de atenti, ca un parinte - asistent maternal!



Si mai grav mi se pare ca in ochii celor care au sarit ca la un semn sa apere cauza noii familii adoptive, familia care a crescut-o pe Sorina 8 ani de zile nu are niciun drept legitim! Statul a platit pentru alimente, imbracaminte, medicamente. Iubirea, ingrijorarile, emotiile, noptile nedormite cu un copil mic nu se pot evalua, contabiliza!



Daca nu iubeau copiii, si mai ales acest copil, puteau avea o sursa minima de venit si din alta activitate, mult mai comoda!



Astept cu nerabdare analiza serioasa a acestui dosar de adoptie! Sa vedem in ce masura a fost respectat dreptul superior al copilului. Tinand cont de toate aspectele unei vieti normale, implinite sufleteste pentru un copil, nu doar de comparatia intre starea materiala a celor doua familii.



Oricum, ce i s-a intamplat in aceste zile fetitei Sorina nu i se va putea sterge din minte nici cu o suta de cadouri, surprize, excursii, oferite de noua sa familie adoptiva", scrie Gabriela Firea.