Gabriela Firea, despre o eventuală candidatură la preşedinţie: "Domnul Ciolacu a răspuns unei întrebări, nu a făcut chiar un anunţ"

"Am urmarit si eu declaratiile domnului preşedinte Marcel Ciolacu si am vazut ca a raspuns unei intrebari de la presa, deci nu a facut chiar un anunt. Probabil a fost si ca un raspuns la declaratia domnului Ponta, care declarase ca intentioneaza sa candideze la preşedinţie.

Asa cum nu am fost intrebata nici cand fostul presedinte a facut acel anunt, nici acum nu au existat astfel de discutii in partid, pentru ca ne pregatim de un examen important, alegerile locale. M-a onorat afirmatia domnului Marcel Cilacu, le multumesc tuturor colegilor si cetatenilor care imi scriu ca apreciaza cum am trecut prin aceasta criza.

Avem 4 milioane de locuitori si doar 2000 de infectati cu COVID 19. Am avut un numar infim de cazuri printre medicii si asistentele din spitalele noastre, chiar mai mic decat cele din subordinea ministerului Sanatatii.

Dar nu putem vorbi in acest moment despre candidaturi la preşedinţie, iar eu sunt fidelă bucurestenilor. Am o preocupare sa realizez cat mai multe pentru bucuresteni.

Intr-adevar, pentru domnul Basescu primaria a fost o rampa de lansare, dar nu inseamna ca toti primarii trebuie sa candideze la preşedintie. Eu nu mi-am dorit niciodata functii politice, am intrat in politica, din presa, pentru ca am vrut sa rezolv, nu doar sa critic. Sunt momente cand imi pare rau, pentru ca imi era mai usor, acum sunt eu trasa la raspundere, uneori pe buna dreptate.

Pentru mine funtia nu conteaza atat de mult, daca nu e incarcata cu posibilitatea de a avea rezultate. Prin urmare, am 4 ani si jumatate sa ma gandesc, impreuna cu toti cetatenii si in timp ce rezolv treburile primariei, este tot timpul.

In acest moment eu nu am auzit o discutie care sa ia in calcul suspendarea preşedintelui, trebuie sa respectam acest rezultat si vointa romanilor.

Cred ca domnul Ciolacu a vrut doar sa raspunda acelei intrebari, care intr-adevar putea sa fie si o provocare. Pana la urma, doi fosti colegi si actualmente prieteni sau amici, au avut o sarja amicala, domnul Ciolacu nu a vrut sa ramana dator. Dar am vazut ca astazi nici domnul Ponta nu a ramas dator si a avut si el declaratii.

Trebuie sa facem acum ce asteapta romanii, sa dovedim seriozitate. Eu pot considera ca am trecut bine peste aceasta criza sanitara, acestea sunt activitatile pe care le asteapta romanii de la noi. A cam trecut timpul duelului politic, care este spumos si savuros, dar totul trebuie sa aiba o limita. Gluma este gluma, dar romanii vor sa vada oameni seriosi la treaba", a declarat Gabriela Firea.

