PSD anunţă candidatul la prezidentialele din 2024 şi o nouă alianţă. Ce obţine Ponta susţinând PSD

Marcel Ciolacu a declarat, în premieră, miercuri, că PSD o propune pe Gabriela Firea pentru alegerile de peste 4 ani. Ciolacu a precizat că Victor Ponta și-a anunțat intenția de a candidat din partea Pro România, însă dacă cele două partide vor fi într-o alianță în 2024, atunci candidatul trebuie să fie stabilit în interiorul alianței.

Deşi anunţul ar fi putut tensiona relaţia dintre cele două partide, Victor Ponta s-a repliat rapid şi a declarat pentru Stiripesurse ce funcţie şi-ar dori, în cazul în care alianţa s-ar forma şi Pro România ar susţine la prezidenţiale candidatul PSD.

"Noi, cei de la ProRomania, ne concentram toate energiile in prezent pentru a da jos Guvernul Orban si a sustine o Strategie de relansare economica. Despre candidaturi in viitor, suntem dispusi sa sprijinim in 2024 candidatul PSD daca acesta are cele mai mari sanse si pentru ideea de unitate a Stangii, dar, in aceste conditii, asteptam si suntem convinsi ca PSD va sprijinii in 2020 candidatul Pro Romania la Primaria Generala si astfel, cu o Stanga Unita si candidati puternici, putem sa luptam eficient cu Klaus Iohannis si PNL!", a spus Victor Ponta.

Marcel Ciolacu vorbise anterior despre posibilitatea de a forma o alianţă cu ALDE şi Pro România.

"Afilierea este un pas important pentru o alianță cu ALDE. De asmenea, am discuții cu Ponta zilnice, câte odată bune, câte odată mai puțin bune. E unul din punctele pe care le discutăm. Domnul Ponta mi-a răspuns: "Eu mi-am anunțat candidatura la funcția de președinte al Pro România. Dacă vom face parte dintr-o alianță, este decizia alianței!". În acest moment, cred că cel mai bun candidat din punctul de vedere al PSD la această atât de înaltă funcție este Gabriela Firea", a spus Marcel Ciolacu.

