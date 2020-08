Gabriela Firea, discuţii cu Dan Cristian Popescu după ce liberalul şi-a anunţat candidatura la primărie ca independent

"În timp ce liderii unor partide au pierdut săptămâni intregi în negocieri privind sinecuri, avantaje, locuri pe liste și posturi în administrație, eu am continuat să-mi dedic timpul lucrurilor care contează cu adevărat pentru oameni, care le fac viața mai bună sau mai ușoară. M-am întâlnit azi cu @dancristianpopescu, viceprimarul sectorului 2, cu care am avut o discuție aplicată despre o serie de proiecte benefice pentru bucureșteni.

Împreună, am identificat modul în care Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2 pot colabora pentru punerea în practică a unor proiecte privind sistemul de termoficare, l-am asigurat pe dl viceprimar că zonele deficitare din sectorul 2 vor fi prioritizate corespunzător în programul de reabilitare, precum și de sprijinul Termoenergetica pentru derularea unui proiect-pilot privind construirea unor centrale termoelectrice de cvartal ca soluție alternativă pentru zonele situate la distanță mare de CET-uri.

De asemenea, am dat asigurări că Trustul Metropolitan și Compania de Consolidări depun eforturi susținute astfel încât Pasajul Doamna Ghica să fie finalizat în această toamnă. Chiar dacă în acest moment lucrările produc un disconfort locuitorilor din zonă, finalizarea acestei investiții va contribui direct la fluidizarea traficului în zonă și, implicit, la reducerea nivelului de zgomot și de poluare.

Tot legat de infrastructura rutieră, Primăria Capitalei sprijină proiectul sectorului 2 de introducere a sensurilor unice pe străzile secundare, ceea ce va asigura atât fluidizarea traficului, cât și un număr sporit de locuri de parcare.

O atenție deosebită va fi acordată zonei Pipera, unde infrastructura stradală nu a ținut pasul cu dezvoltările imobiliare și este necesară o reconfigurare a rețelei de străzi.

Dl. viceprimar Popescu mi-a prezentat ambițiosul program de modernizare a infrastucturii școlare din sector.

Dat fiind faptul că pandemia SARS COV2 a afectat, prin măsurile de distanțare necesare, capacitatea creșelor și grădinițelor, am luat decizia să construim în această toamnă, prin Direcția de Asistență Socială a Primăriei Capitalei mai multe grădinițe și creșe sociale, dintre care una în sectorul 2, în zona bd. Ferdinand.

Nu în ultimul rând, am discutat despre amenajarea în zona Valea Saulei a unui parc în suprafață de 173 de hectare, care va transforma un imens teren viran într-un adevărat plămân verde al Capitalei", a anunţat Gabriela Firea pe Facebook.

Discuţia dintre Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, şi liberalul Dan Cristian Popescu vine în contextul în care acesta din urmă a anunţat, miercuri, că va candida la Primăria Sectorului 2, urmând să negocieze cu partidele care sunt dispuse să îi ofere susţinere sau să se înscrie independent în cursa electorală.

"Proiectul meu politic este legat de Sectorul 2, de cetăţenii din Sectorul 2 şi de proiectele pe care le-am început aici şi pe care vreau să le continuu. Mi-aş fi dorit să fiu astăzi susţinut de partidul pentru care am depus efort politic, pentru care am candidat şi în 2016, dar care astăzi a ales să nu aibă un candidat pentru Sectorul 2. A fost o negociere politică pe care, personal, nu am înţeles-o, dar nu am cum să nu ţin cont de ea. În această situaţie, sunt obligat că candidez pentru Primăria Sectorului 2, pentru că dacă nu aş candida, fostul primar Neculai Onţanu ar deveni din nou primarul Sectorului 2", a declarat Dan Cristian Popescu.

Decizia de a candida ca independent a fost luată după ce PNL a decis să-l susțină oe candidatul USR- PLUS Radu Mihai la Primăria Sectorului 2.

Neculai Onţanu, susţinut de PSD la Primăria Sector 2

PSD nu are un candidat propriu la Primăria Sectorului 2. În şedinţa CEx din 30 iulie, social-democraţii au decis să susţină candidatura lui Neculai Onţanu la Primăria Sectorului 2, a anunţat preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Nu este exclus ca PSD să se răzgândească şi să-l susţină pe Dan Cristian Popescu